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غداً.. إعلان الفائزين بالمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء بإقليم القاهرة الكبرى

الثلاثاء، 10 أكتوبر 2023 11:52 ص
غداً.. إعلان الفائزين بالمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء بإقليم القاهرة الكبرى محافظة الجيزة
كتبت - مرام محمد

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تنظم محافظة الجيزة، غد الأربعاء الموافق 11 أكتوبر 2023، المؤتمر الإقليمي للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية فى نسخته الثانية، لعرض المشروعات الفائزة عن محافظات الجيزة والقاهرة والقليوبية.

يأتي ذلك بحضور اللواء هشام أمنة وزير التنمية المحلية، واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، واللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، واللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية.

ويتم تقييم المشروعات المقدمة وفقاً لمحددات التقييم المعدة من وزارة التخطيط، والتي تتضمن ضرورة توافر المكون الأخضر والذى يرتكز على تقليل التأثيرات السلبية على البيئة والحد من الانبعاثات الكربونية، وكذلك ضرورة توافر المكون الذكى والذى يعتمد على مدى دمج التقنيات الحديثة والمبتكرة في المشروع لتحسين كفاءة استخدام الموارد وتحقيق أهداف الاستدامة.


المشروعات الخضراء

محافظة الجيزة

الجيزة

المؤتمر الإقليمي للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية

المشروعات الخ



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