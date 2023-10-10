غداً أول أيام شهر بابه.. تعرف على أبرز أمثاله الشعبية

كتب: محمد الأحمدى

يبدأ غدًا الأربعاء شهر بابه و هو الشهر الثاني فى التقويم المصري القبطي القديم من 11 أكتوبر حتى 10 نوفمبر، وفيه يعبر فصل الخريف عن نفسه بكل مظاهره المناخية.

وسمى الشهر القبطى بابه نسبة إلى إله الزرع (بى نت رت) لأن خلاله يكسو وجه الأرض بالخضرة، وله معابد فى قنا المشهورة الآن باسم "بنود أو أبنود" وله معبد أخر في تمي الأمديد بمحافظة الغربية وتسمى "منديس".

وينسب أيضا إلى المعبود بتاح "بتاح رس أنيف" أي شهر عبادة بتاح، وكان مركزه منف فى البدرشين.

ومن أبرز أمثال هذا الشهر: "إن صح زرع بابه، غلب القوم النهابة" ومثل آخر "إن جاء بابه ادخل وأقفل البوابة"، ومن أشهر محاصيله الرمان، ويأتي بعد شهر توت وقبل شهر هاتور.