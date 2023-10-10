عاطل يعترف بالإتجار بالحشيش فى دار السلام والنيابة تقرر حبسه

كتب بهجت أبو ضيف

أمرت النيابة العامة، بحبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيق، لاتهامه بحيازة كيلو ونصف من مخدر الحشيش، واعترف المتهم بالاتجار بالمضبوطات عقب القبض عليه في دار السلام بالقاهرة، وأرشد عن هوية عاطل تحصل منه على المخدر، ليتولى ترويجه بين عملائه.

كما اعترف المتهم بحيازة سلاح ناري "فرد خرطوش" لاستخدامه في الدفاع عن نفسه، وكشف عن مصدر الحصول عليه.

توصلت تحريات رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، إلى تورط عاطل "له معلومات جنائية" مقيم بدائرة قسم شرطة دارالسلام، في الإتجار بالمواد المخدرة.

عقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة لضبطه، تمكن رجال المباحث من القبض عليه، وبحوزته (كمية من مخدر الحشيش وزنت1,500 كيلو جرام– فرد خرطوش - طلقة لذات العيار).

بمواجهة المتهمين أقروا بحيازتهم للمواد المخدرة المضبوطة بقصد الإتجار، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأخطرت النيابات المختصة للتحقيق.