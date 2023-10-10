عاطلان يعترفان بخلط مخدر الحيوانات بالحشيش والاستروكس فى القاهرة

كتب بهجت أبو ضيف

اعترف عاطلان بتصنيع مخدري الحشيش، والاستروكس، عقب القبض عليهما في منطقة التجمع بالقاهرة، وكشفا خلال اعترافاتهما أمام رجال المباحث، أنهما يعيدان تدوير وتصنيع المخدرين، بإضافة مواد أخرى عليها، لزيادة كمياتها، وتحقيق مكاسب إضافية.

وذكر المتهمان أنهما يستخدمان مخدر الكيتامين الخاص بتخدير الحيوانات، في إضافته للحشيش والإستروكس، بالإضافة إلى خلط الأقراص والبودر في عملية التصنيع.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهمين، وتحرر محضر بالواقعة، وأحيل المتهمين إلى النيابة التي أمرت بحبسهما 4 أيام على ذمة التحقيق.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة_المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية قيام تشكيل_عصابى يضم (عنصرين من العناصر شديدة الخطورة) تخصص نشاطهما فى الإتجار بالمواد المخدرة ومحاولتهما إعادة تدوير وخلط مخدرى الحشيش والإستروكس لمضاعفة كمياتهما وترويجهما على عملائهما مُتخذين من دائرتى قسم شرطة (التجمع الأول والخامس) بالقاهرة مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما بدائرتى قسمى شرطة التجمع (الأول ، والخامس) وبحوزة أحدهما (كمية لمخدر الحشيش – عدد من الأقراص المخدرة).

وبحوزة الآخر (كمية من مخدر الحشيش وزنت 2,400 كيلو جرام – كمية لمخدر الشادو وزنت 6,500 كيلو جرام – كمية لمخدر الإستروكس وزنت 5 كيلو جرام – كمية لمخدر البودر – عدد 5 عبوات مؤثرة لعقار "الكيتامين" المخدر - كميات كبيرة من المواد الخام والمعدات الخاصة بالتصنيع – 2 سلاح أبيض – دراجة نارية – 2 ميزان حساس).

هذا وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ (1,100,000 مليون جنيه تقريبا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.