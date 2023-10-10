طلاب وأكاديميون يزورون مكتبة الإسكندرية فى العيد الـ21 لتأسيسها.. صور

شهدت مكتبة الإسكندرية اليوم الثلاثاء، إقبال كبير من الطلاب والأكاديميين المصريين، لإحياء ذكرى تأسيس المكتبة، واستقبلت المكتبة أعداد كبيرة اليوم فى ذكرى العيد الـ 21 على تأسيس المكتبة .

وقال الدكتور أحمد زايد مدير مكتبة الإسكندرية، أنه فى ثمانينيات القرن الماضى تم طرح مشروع إحياء مكتبة الإسكندرية القديمة بين منظمة اليونيسكو والدولة المصرية، وبين 500 متقدم فى مسابقة تصميم لمبنى المكتبة الجديد، فاز الفريق الهندسى النرويجى بتلك المسابقة بتصميم معمارى متفرد، وكانت مكتبة الإسكندرية الجديدة التى نحن بها الآن، وتم افتتاحها فى عام 2002 وتم تحقيق الحلم بإحياء المكتبة القديمة، وأكد على مكتبة الإسكندرية تعتبر مبنى فريد من نوعة فى العالم من حيث التصميم المعمارى، وأصبحت رمز للمدينة "الكوزموبلوتونية" للإسكندرية.

وأكد زايد، أن المكتبة تستقبل نحو 500 ألف زائر سنويا، و تسعى لأداء دورها التنويرى متقدما بالشكر لكل من شارك فى هذا النجاح على مدار الـ21 عاما الماضية.

وتحتفل مكتبة الإسكندرية، بمرور 21 عامًا، على إحياء الأسطورة، وذكرى إنشاء هذا الصرح الثقافى العظيم ، حيث تم افتتاح المكتبة فى 16 أكتوبر عام 2002 بحضور عدد من رؤساء وملكات العالم ووفود دولية رفيعة المستوى .

وبدأت فكرة إحياء مكتبة الإسكندرية القديمة ، فى أواخر ثمانينيات القرن الماضى ، حتى أصدر الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك قرار بتأسيس الهيئة العامة لمكتبة الإسكندرية للبدء فى إنشاء هذا الصرح العظيم وإعادة إحياء المكتبة القديمة التى أنشأت فى عهد البطالمة وتعرضت للحرق عام 84 ق. م ، وكانت أكبر مكتبات العالم فى هذا الوقت.

وفى عام 1992 بدأت الابحاث الاثرية للموقع الذى تم اختياره لبناء المكتبة الجديدة على شاطئ البحر الأبيض المتوسط بمنطقة الشاطبى ، والذى يعتقد أنه نفس المكان الذى كانت علية المكتبة القديمة .

وفى عام 1995 بدأت أعمال الحفر و الأعمال الإنشائية للمكتبة الجديدة ، و تم الافتتاح فى عام 2002 لتستغرق الأعمال الانشائية نحو 7 سنوات ، لتصبح اكبر صرح ثقافى فى الشرق الأوسط، وخلال اعمال الحفر تم العثور على قطع أثرية للعالم القديم من الموزاييك، مازالت متواجدة حتى الأن ضمن مقتنيات متحف الأثار بالمكتبة .

وعلى مدار السنوات الـ21 عاما الماضية، كانت مكتبة الإسكندرية تقوم بدورها التنويرى ، حيث مكتبة الإسكندرية الجديدة إلى استعادة روح الانفتاح والبحث التى ميزت المكتبة القديمة؛ فهى ليست مجرد مكتبة وإنما هى مجمع ثقافى وكانت ولاتزال مركزًا للتميز فى إنتاج ونشر المعرفة، ومكانًا للتفاعل بين الشعوب والحضارات.