طقس غد مائل للحرارة وأمطار على السواحل الشمالية والعظمى بالقاهرة 30 درجة

كتب محمود راغب

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدا الأربعاء، طقس مائل للحرارة نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، معتدل على السواحل الشمالية، حار على جنوب سيناء، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، لطيف فى أول الليل مائل للبرودة فى آخره على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، معتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدا شبورة مائية من (4 إلى 7 صباحا تقريبا) على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة ووسط سيناء قد تكون كثيفة أحيانا، ونشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية ووسط سيناء ومدن القناة وخليج السويس وشمال وجنوب الصعيد .

كما تتوقع غدا انخفاض طفيف فى درجات الحرارة فى الساعات المتأخرة من الليل وفى الصباح الباكر على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد ، مع وجود فرص أمطار خفيفة على السواحل الشمالية الغربية، وأمطار خفيفة قد تكون متوسطة على السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء وشمال الوجه البحرى.

وبالنسبة لدرجات الحرارة غدا الأربعاء: القاهرة العظمى 30 درجة والصغرى 21، والإسكندرية العظمى 27 والصغرى 21، ومطروح العظمى 26 درجة والصغرى 20، وسوهاج العظمى 34 درجة والصغرى 21، وقنا العظمى 35 درجة والصغرى 24، وأسوان العظمى 36 درجة والصغرى 25.