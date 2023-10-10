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طقس الإسكندرية اليوم.. انخفاض طفيف بدرجات الحرارة والعظمى 27 درجة

الثلاثاء، 10 أكتوبر 2023 11:00 ص
طقس الإسكندرية اليوم.. انخفاض طفيف بدرجات الحرارة والعظمى 27 درجة طقس الإسكندرية
الإسكندرية -أحمد الزغبي

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تشهد محافظة الإسكندرية اليوم الثلاثاء، انخفاضا طفيفا فى درجات الحرارة، ليسود طقس معتدل نهارا رطب فى ساعات الليل، وتسجل درجات الحرارة اليوم، والعظمى 27 درجة، والصغرى تسجل 22 درجة.

تتوقع هيئة الارصاد الجوية أن يشهد اليوم الثلاثاء، طقسا مائلا للحرارة نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، معتدلا على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، لطيفا فى أول الليل مائلا للبرودة فى آخره على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، معتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم شبورة مائية من (4 إلى 7 صباحا تقريبا) على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة ووسط سيناء قد تكون كثيفة أحيانا، ونشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية ووسط سيناء ومدن القناة وخليج السويس وشمال وجنوب الصعيد .

 كما تتوقع اليوم انخفاض طفيف فى درجات الحرارة فى الساعات المتأخرة من الليل وفى الصباح الباكر على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد ، مع وجود فرص أمطار خفيفة قد تكون متوسطة بنسبة حدوث 40% على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء ومدن القناة وخليج السويس. 

 وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم الثلاثاء: القاهرة العظمى 30 درجة والصغرى 21، والإسكندرية العظمى 27 والصغرى 22، ومطروح العظمى 26 درجة والصغرى 20، وسوهاج العظمى 35 درجة والصغرى 21، وقنا العظمى 37 درجة والصغرى 24، وأسوان العظمى 39 درجة والصغرى 25.

درجات الحرارة المتوقعة في الإسكندرية
درجات الحرارة المتوقعة في الإسكندرية

طقس الإسكندرية اليوم ودرجات الحرارة
طقس الإسكندرية اليوم ودرجات الحرارة

طقس ودرجات الحرارة في الإسكندرية
طقس ودرجات الحرارة في الإسكندرية



 

 


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