طرق صوفية تُقيم الحضرة بالخيام الخاصة بمحيط السيد البدوى بطنطا.. صور

الغربية محمد طارق

تعد الحضرة من العادات الصوفيه والتي تطلق علي مجالس الذكر الجماعية والتي يشارك بها عشرات المريدين والمحبين لآل البيت بجميع موالد محافظات الجمهورية المختلفة، والتي تقام داخل الخيام الخاصة بالطرق الصوفيه ويكون علي رأسها شيخ عارف بالطريقة للوصول بجميع المشاركين إلي لحظة الصفاء.

وفي هذا الصدد رصد "اليوم السابع" الحضرة الخاصة بالطريقة البيومية الأحمدية بالخيام الموجودة بمحيط مسجد وضريح السيد البدوي في مدينة طنطا التابعة لمحافظة الغربية، حيث يشارك بها عشرات الوافدين في الأسبوع الخاص بالمولد، ويقدم القائمين علي هذا المكان خلال تواجدهم جميع الخدمات من إطعام وشراب.

وقال أحمد عوض أحد المشاركين في الحضرة، أنه جاء من محافظة القليوبية إلي مدينة طنطا بصحبة مجموعة من الأصدقاء وأفراد الأسرة، وذلك للمشاركة في احتفالات مولد السيد البدوي بعد منعه لمدة ثلاثة سنوات من الإقامة بسبب جائحة كورونا، موضحاً أنهم يقيمون داخل الخيام الخاصة بهم والتي يقومون بنصبها في أحدي الشوارع الرئيسية بمحيط المسجد.

وأوضح: أنهم يقومون بزيارة الضريح يوميا واستقبال زوار العارف بالله السيد أحمد البدوي، والذين يأتون من جميع المحافظات المختلفة، مشيراً إلي أن جميع المتواجدين والمقيمين بالخيام المجاورة لهم عاشقين لآل البيت ويقومون بالذهاب إلي جميع الموالد بالمحافظات المختلفة، كما يقومون بطهي الطعام يومياً داخل تلك الخيام وإطعام الزوار والمريدين مجاناً.

وأشار إلي أنه الليلة الختامية تشهد إقبالا كبيرا من جميع الطرق الصوفية على مستوى الجمهورية للاحتفال بمولد السيد البدوى، مضيفا أنهم يقومون بذبح المواشى وطهيها داخل الخيام الخاصة بهم وتوزيعها وجبات على جميع الزوار والمريدين في الليلة الختامية والتي يحييها كبار المنشدين.

ومن جانبه رفع الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، حالة الطوارئ بكافة الأجهزة التنفيذية ومديريات وقطاعات الخدمات بمدينة طنطا، استعدادا لاستقبال المولد على مدار فترة الاحتفالات، ووجه المحافظ رئيس مركز ومدينة طنطا ورئيسا حى أول وثان بتكثيف حملات النظافة بشوارع مدينة طنطا على مدار الاحتفال بالمولد، وكذا تكليف مديرية التموين بالتنسيق مع مباحث التموين بتفعيل الرقابة على الأسواق، والتأكد من جودة السلع المعروضة ومدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمى، وتكليف وكيل وزارة الصحة برفع درجة الاستعداد القصوى بالمستشفيات، وتوفير الأمصال والأدوية لمواجهة أى طوارئ خلال الاحتفالات بالمولد.



الحضرة .



الحضرة بالخيام



الحضرة



المشاركين في الحضرة.



المشاركين في الحضرة