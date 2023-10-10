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طالبات كلية الشرطة يجرين عروضا لرياضة "الباركور" أمام الرئيس السيسى

الثلاثاء، 10 أكتوبر 2023 10:52 ص
طالبات كلية الشرطة يجرين عروضا لرياضة "الباركور" أمام الرئيس السيسى الطالبات اثناء أداء رياضة الباركود
كتب سمير حسنى

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استعرضت طالبات كلية الشرطة عروضا خاصة برياضة "الباركود"، أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال حفل تخريج دفعة جديدة من طلبة الكلية، حيث تتمثل هذه الرياضة في القدرة على تخطي وتجاوز الأخطار اللحظية التى تتطلب أقل وقت وجهد، كما استعرضن الفتيات قمة الشجاعة في مواجهة المواقف الأمنية الطارئة.

وتعد أكاديمية الشرطة المصرية صرحا علميا أمنيا شامخا حملت على مر التاريخ مشعل العلم فى خدمة الأمن، فهى ملحمة الوطنية ومصنع الرجال، والمتتبع لتاريخ أكاديمية الشرطة يكتشف أنها لم تتوقف عن الوفاء برسالتها فى إعداد وتأهيل رجال الشرطة المؤهلين على أعلى مستوى تعليميًا وتدريبيًا وبحثيًا، فهى من أقدم أكبر أكاديميات الشرطة فى العالم، وهى الأولى على المستوى الإقليمي صاحبة الريادة والمكانة على كافة المستويات والأصعدة الوطنية والإقليمية والدولية.
 
وصاغت كلية الشرطة خطط وبرامج العمل مستهدفة غاية أساسية وهي إعداد خريج متكامل يلقي رضا كل من يتعامل معه مستلهمة من متطلبات الجودة الشاملة سبيلاً ومعياراً وتحدياً وضرورة أملتها طبيعة الحياة المعاصرة، ويمكن بلورة أهداف كلية الشرطة التعليميـة في تطوير الخدمة التعليمية المقدمة للطلاب.
 
وتسعى أكاديمية الشرطة إلى تحقيق الجودة فى كافة العمليات والبرامج المنفذة، وإنشاء نظام فعّال يرتقى بالعمليـة التعليمية والتدريبية والانضباطية والبدنية، ويصل بها للريادة وتبوء مكانة علمية وتدريبية مرموقة بين الكيانات المُماثلة على الصعيد الإقليمي والدولي، من خلال توفير بيئة تعلُّم فعّالة تضمن تحقيق جودة المنتج الأمني، على نحو يحقق التميز لخريجيها فى المستوى العلمي والمعرفي والمهارى والبدني.

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