اليوم السابع
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الثلاثاء، 10 أكتوبر 2023 11:36 م
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ضبط 9400 علبة سجائر أجنبية مهربة ومحلية بكفر الشيخ

الثلاثاء، 10 أكتوبر 2023 11:01 م
ضبط 9400 علبة سجائر أجنبية مهربة ومحلية بكفر الشيخ سجائر - أرشيفية
كفر الشيخ- محمد سليمان

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تمكنت من مباحث التموين بكفرالشيخ، برئاسة رئيس مباحث التموين، من ضبط كمية كبيرة من علب السجائر المستوردة المهربة جمركيا والمحلية التي تباع بأزيد من التسعيرة، لدى أصحاب محلات بقالة وبيع سجائر، بمدينة كفرالشيخ،وتم التحفظ عليها، وتحرر المحضر اللازم، وجار العرض على النيابة العامة للتحقيق.

وتمكنت حملة التموين بالتنسيق مع الأجهزة المعنية، من ضبط 9400 علبة سجائر مابين مستوردة مهربة جمركيا، ومحلية تباع بأزيد من التسعيرة بحوزة، أصحاب محلات بقالة وبيع سجائر فى مدينة كفرالشيخ، لتحقيق أرباح غير مشروعة.


كفر الشيخ

اخبار كفر الشيخ

حملات تموينية

سجائر مستوردة

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