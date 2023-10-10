ضبط 6 عناصر إجرامية تخصصوا فى الإتجار بالمواد المخدرة بمطروح

كتب محمود عبد الراضي ـ سليم علي

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة تنسيقاً والأجهزة الأمنية قيام عدد من العناصر الإجرامية بالإتجار فى المواد المخدرة وترويجها على عملائهم متخذين من دائرتى قسمى شرطة (الحمام– العلمين) بمطروح مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم على النحو التالى:

ضبط (عاطلَين "لهما معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة العلمين.. وبحوزتهما (عدد 205 طربة لمخدر الحشيش وزنت 21 كيلو جرام– عدد 10 آلاف قرص مخدر لعقار التامول – سيارة).

ضبط (4 عاطلين "لأحدهم معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة الحمام..وبحوزتهم (عدد 182 طربة لمخدر الحشيش وزنت 18,500 كيلو جرام).

بمواجهة المتهمين بالمضبوطات أقروا بحيازة المواد المخدرة بقصد الإتجار، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة (3,765,000 مليون جنيه تقريباً)، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.