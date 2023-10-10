ضبط 5 تجار مواد مخدرة بحوزتهم هيروين وحشيش فى القاهرة

كتب محمود عبد الراضي

تمكن رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، من ضبط 5 تجار مواد مخدرة بحوزتهم كميات من الهيروين والحشيش، وعقاقير مخدرة أخرى، قبل ترويجها بين عملائهم وإحالتهم إلى النيابات المختصة للتحقيق.

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة فقد تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من تحقيق النتائج التالية.

ضبط (4 أشخاص "لإثنين منهم معلومات جنائية") لقيامهم بالإتجار فى المواد المخدرة.. وبحوزتهم (عدد من العبوات المختلفة تحوى بداخلها كمية من عقار GHP المخدر بإجمالى 8 لتر 900 ملى لتر - 20 قرص من عقار ميزوتاك "محظور تداوله" - كمية من المواد المخدرة "الهيروين، الحشيش، الهيدرو"شريط من عقار أنيما كورت "يستخدم مع الحقن للمادة المخدرة"- ميزان حساس- غليون زجاجى لتعاطى المخدرات- سيارتين).

وضبط (عاطل "له معلومات جنائية" مقيم بدائرة قسم شرطة دارالسلام) لقيامه بالإتجار فى المواد المخدرة.. وبحوزته (كمية من مخدر الحشيش وزنت1,500 كيلو جرام– فرد خرطوش - طلقة لذات العيار).

بمواجهة المتهمين أقروا بحيازتهم للمواد المخدرة المضبوطة بقصد الإتجار، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأخطرت النيابات المختصة للتحقيق.