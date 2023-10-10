ضبط 35 مخالفة تموينية و250 لتر سولار قبل بيعها فى السوق السوداء بمطروح

مطروح – حسن مشالي

تمكنت جهود مراقبة الأسواق بمحافظة مطروح، ومتابعة المعروض من السلع الغذائية والتأكد من سلامتها، ومنع أى تجاوزات، واتخاذ الاجراءات القانونية الرادعة ضد أصحاب المخالفات، من خلال الحملات التموينية، من ضبط 35 مخالفة متنوعة، وضبط كمية 25 لتر وقود سولار قبل بيعها في السوق السوداء، وضبط تلاعب في عدادات إحدى محطات الوقود.

وقالت المهندسة هند مساعد مدير عام مديرية التموين بمطروح، انه تنفيذا لتوجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، بتكثيف جهود مراقبة الأسواق ومنع اى تجاوزات أو احتكار للسلع، شنت المديرية حملات تموينية بمدينة مرسي مطروح، بشكل مفاجئ، بالتعاون مع مباحث التموين، للمرور على الأسواق لمتابعة الحالة التموينية وأسعار السلع ومدى توفرها و مراجعة ما يتم يقدم للمواطنين.

وأوضحت أن عدة حملات تموينية مفاجئة، من مفتشى إدارات الرقابة و التجارة الداخلية وإدارة تموين مطروح، تمكنت بالإشتراك مع قسم مباحث التموين، من ضبط بعض المخالفات الهامة، من بينها ضبط كميات كبيرة من السولار تم تجميعها بمعرفة أحد الأشخاص، 250 لتر، بغرض البيع في السوق السوداء، وضبط محطة تموين سيارات تتلاعب في عدادات الوقود بها و ضبط تاجر تمويني يقوم بتجميع بطاقات تخص المواطنين بلغت 43 بطاقة تموينية، و ذلك بغرض التلاعب و تحقيق أرباح غير مشروعة.

وبلغ إجمالي المخالفات المضبوطة 35 مخالفة، من بينها مخالفة تجميع بطاقات تخص المواطنين بغرض التلاعب "تاجر تمويني" وأخرى تلاعب في عدادات الوقود بمحطة تموين سيارات، ومخالفة تجميع وحيازة مواد بترولية بغرض الإتجار بالسوق السوداء، و4 مخالفات إنتاج خبز بلدي ناقص الوزن، ومخالفتين عدم نظافة أدوات العجن والرغف المستخدمة في إناتاج الخبز البلدي، ومخالفة عرض لحوم للبيع غير مغطا، و11 مخالفة عدم حمل شهادة صحية للمتعاملين في الأغذية، و14 مخالفة عدم الإعلان عن أسعار البضائع المعروضة للبيع داخل المحلات.

وتم تحرير المحاضر اللازمة، وقيدها بقسم الشرطة المختص، للعرض على النيابة العامة للنظر والتصرف.