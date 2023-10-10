ضبط 33 طن أسماك وكبدة ولحوم مجمدة غير صالحة للاستهلاك بالقاهرة

كتب سيد الخلفاوى

شدد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة علي مديرية الطب البيطرى بالقاهرة بتكثيف الحملات بالتعاون مع مديريتي الصحة والتموين ومباحث التموين والأحياء للتفتيش على الأسواق ومحال بيع اللحوم والأسماك والدواجن ومصنعاتها بجميع أحياء العاصمة، للتأكد من صحة الغذاء المطروح بالأسواق للمواطنين.

وأكد محافظ القاهرة، علي ضرورة استمرار حملات ضبط الأسواق وتفعيل التفتيش والرقابة لحماية المستهلك من أساليب الغش التجاري وضبط السلع مجهولة المصدر وغير المطابقة للمواصفات حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين.

وفى هذا السياق أشار د. صبرى زينهم مدير مديرية الطب البيطري أن الحملات الدورية على الأسواق تمكنت من ضبط 33 طنا غير صالحة وتشمل أسماكا وكبدة ولحوم مجمدة ولحوم أبقار ولحوم بتلو ومصنعات لحوم وأحشاء ولحوم طيور ، من بينها 8 أطنان مصنعات لحوم، و3 أطنان لحوم طيور ، و16 طن أسماك ، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرير المحاضر اللازمة وإحالة المخالفات للنيابة المختصة لاتخاذ اللازم.