اليوم السابع
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ضبط 3 تجار مواد مخدرة في الجيزة والشرقية بحوزتهم حشيش بـ 2 مليون جنيه

الثلاثاء، 10 أكتوبر 2023 10:54 ص
ضبط 3 تجار مواد مخدرة في الجيزة والشرقية بحوزتهم حشيش بـ 2 مليون جنيه حملة أمنية - أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي

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تمكنت أجهزة الأمن من ضبط 3 تجار مواد مخدرة، بحوزتهم كمية كبيرة من مخدر الحشيش في الجيزة والشرقية، تقدر قيمتها بـ (2,100,000) مليون جنيه تقريباً، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإحالتهم إلى النيابات المختصة للتحقيق.

وإدراكاً من أجهزة وزارة الداخلية بأهمية مواصلة اليقظة الأمنية لحماية المجتمع من أخطار المخدرات حفاظاً على النشء ، وإنفاذاً لثوابت الاستراتيجية الأمنية فى التصدى الحاسم وتوجيه الضربات الاستباقية لمتجرى المواد المخدرة.

رصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الجهات المعنية نشاط عدد من العناصر الإجرامية تخصصوا فى الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائهم بدائرة (قسم شرطة أول أكتوبر الجيزة – مركز بلبيس بالشرقية، وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وأمكن ضبطهم على النحو التالى.

ضبط (عاطلين "لهما معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة أول أكتوبر .. وبحوزتهما (عدد 150 طربة لمخدر الحشيش وزنت 15 كيلو جرام)، وضبط  (عاطل) بدائرة مركز شرطة بلبيس، وبحوزته (عدد 150 طربة لمخدر الحشيش وزنت 15 كيلو جرام).

بمواجهتهم بالمضبوطات أيدوا ما جاء بالتحريات، هذا وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ (2,100,000) مليون جنيه تقريباً، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابات المختصة التحقيق.

 


مكافحة المخدرات

ضبط مخدر حشيش

امن الجيزة

امن الشرقية



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