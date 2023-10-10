ضبط 3 أشخاص من بينهم 2 مصابين في مشاجرة بجزيرة شندويل سوهاج

سوهاج محمود مقبول

تمكنت الأجهزة الأمنية بسوهاج، من السيطرة على مشاجرة بناحية غرب السكة دائرة مركز شرطة جزيرة شندويل، وتم ضبط المشاركين فيها من بينهم 2 مصابين، وذلك بسبب الخلاف على أولوية المرور بالطريق العام.

ترجع الواقعة عقب تلقى اللواء مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، بلاغا من مأمور مركز شرطة جزيرة شندويل، يفيد بوجود مشاجرة بدائرة المركز بين طرفين، ووجود مصابين وذلك بسبب خلافات بينهما وتم ضبط المشاركين فيها.

وبالفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء مدير إدارة المباحث الجنائية، وقادها العميد رئيس مباحث المديرية، وضباط وحدة مباحث مركز شرطة جزيرة شندويل، بوجود مشاجرة ومصابين بناحية غرب السكة دائرة المركز حيث تبين أنها بين " طرف أول "نور الدين ع م د 55 سنة عامل مصاباً " بجرح بفروة الرأس، واشتباه نزيف بالمخ "، ونجله هاني ن ع م 33 سنة عامل مصاباً " بجرح رضي بفروة الرأس " يقيمان دائرة المركز.

وبين "طرف ثان" فرغل ر ع ع 26 سنة بائع أدوات منزلية، ومقيم دائرة المركز مصاباً " بجروح سطحية بالجبهة، وكدمات بالظهر " تم نقل الأول من الطرف الأول لمستشفى سوهاج الجامعي، والطرف الثاني لمستشفى المراغة المركزي.

تم ضبط طرفي المشاجرة تبادلا الاتهامات فيما بينهما بتعدى كل منهم على الآخر بالسب والضرب وإحداث الإصابات المشار إليها علي إثر مشادة كلامية بينهم بسبب أولوية المرور بالطريق، تم تحرير محضر بالواقعة، وتم العرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق في الواقعة.