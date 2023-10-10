ضبط 3 أشخاص لاتهامهم بالإتجار بالنقد الأجنبى بالمنوفية

كتب محمود عبد الراضي ـ سليم علي

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى.. فقد أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام قيام (3 أشخاص- مقيمين بمحافظة المنوفية) بمزاولة نشاط غير مشروع فى مجال الإتجار بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفـى.

عقب تقنين الإجراءات تنسيقاً ومديرية أمن المنوفية أمكن ضبطهم وبحوزتهم (مبالغ مالية عملات أجنبية) وبمواجهتهم إعترفوا بحيازتهم للمبالغ المالية بقصد الإتجار غير المشروع فـى النقد الأجنبى خارج السوق المصرفى، فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.