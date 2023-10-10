ضبط عامل يقدم أوراق مزورة لاستخراج بطاقة رقم قومى بالدقهلية

الدقهلية شريف الديب

تمكن ضباط فرع البحث بقطاع الأحوال المدنية بمحافظة الدقهلية، من ضبط عامل مقيم قرية الشبول مركز المنزلة حال قيامه بمحاولة استخراج بطاقة رقم قومي من قطاع الأحوال المدنية فرع "جديلة" باستمارة ممهورة بخاتم الهيئة القومية للتأمينات الإجتماعية "مزور"، لإثبات عمله كصياد وبمواجهته أقر بتحصله على تلك الاستمارة من أحد الأشخاص نظير مبلغ 1000 جنيه.

تلقى مدير أمن الدقهلية ، إخطارا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود المحضر المحرر بمعرفة قطاع الأحوال المدنية للعميد على فوزي خضر، مأمور قسم شرطة ثان المنصورة، بتمكن ضباط فرع البحث بقطاع الأحوال المدنية من ضبط"السعيد.ا.أ.ا"،39 عاما، عامل ومقيم قرية الشبول مركز المنزلة، حال تواجده بقطاع الأحوال المدنية فرع "جديلة" قيامه باستخراج بطاقة رقم قومي باستمارة مثبت بها عمله بمهنة "صياد" ممهورة بخاتم الهيئة القومية للتأمين الإجتماعي "مزورة".

بمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط اعترف بارتكابه الواقعة وسعيه لاستخراج البطاقة، وتحصله على الإستمارة من أحد الأشخاص يدعى "ج" مقيم مركز الجمالية، نظير مبلغ مالي وقدره 1000 جنيه.

تحرر عن ذلك المحضر رقم 10898 جنح قسم ثان المنصورة، والعرض عل النيابة العامة التي باشرت التحقيقات.