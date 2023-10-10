اليوم السابع
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ضبط عاطل لقيامه باستغلال الأطفال الأحداث فى أعمال التسول بالقاهرة

الثلاثاء، 10 أكتوبر 2023 10:54 ص
ضبط عاطل لقيامه باستغلال الأطفال الأحداث فى أعمال التسول بالقاهرة تسول - أرشيفية
محمود عبد الراضى - أحمد إسماعيل

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تمكنت الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة من ضبط (عاطل "له معلومات جنائية" -مقيم بمحافظة القاهرة)  لقيامه باستغلال الأطفال الأحداث فى أعمال التسول واستجداء المارة والاستيلاء على متحصلاتهم كرهاً عنهم.


استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم استغلال الأحداث.. فقد تمكنت الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة من ضبط (عاطل "له معلومات جنائية" -مقيم بمحافظة القاهرة)  لقيامه بإستغلال الأطفال الأحداث فى أعمال التسول وإستجداء المارة والإستيلاء على متحصلاتهم كرهاً عنهم، مُتخذاً من دائرة قسم شرطة أول أكتوبر بالجيزة مسرحاً لممارسة نشاطه الإجرامى.. وبحوزته (سلاح أبيض - مبلغ مالى) وبصحبته عدد طفلين  أحداث.

بسؤال المجنى عليهما أقرا بقيام المتهم بإستغلالهما فى أعمال التسول على النحو المشار إليه، وبمواجهة المتهم إعترف بنشاطه الإجرامى.تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. والتنسيق مع الجهات المعنية لإتخاذ الإجراءات اللازمة نحو المجنى عليهما.


 

 


امن الجيزة

التسول

استغلال الاحداث

وزارة الداخلية



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