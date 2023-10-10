ضبط طن أرز أبيض غير صالح للاستهلاك الآدمى قبل بيعه فى أسواق البحيرة

البحيرة - ناصر جودة

شنت مديرية الصحة بالبحيرة ،حملات تفتيشية بالتنسيق مع مكتب مراقبة الأغذية بمركزى كفر الدوار ودمنهور، وذلك لمواجهة بيع السلع الغذائية المنتهية الصلاحية.

أسفرت تلك الحملات فى كفر الدوار عن ضبط " 65 طبق كبده مجمده - 20 طبق سجق مجمد - 10 طبق لحوم مفرومة مجمدة - 20عبوه مربى - 48 عبوة مرقه دجاج وكميات زيتون" جميعها منتهية الصلاحية حسب تواريخ الإنتاج المدون على العبوات.

كما قام مكتب مراقبة الأغذية بالإدارة الصحية بدمنهور بحملة تفيشية أسفرت عن ضبط 25 شيكارة أرز أبيض بإجمالى وزن طن أرز مجهول المصدر ويحتوى على حشرات حيه بداخل أحد مراكز التعبئة.

وضبط أحد أماكن تجهيز الكشرى غير المرخص والتابع لأحد مطاعم الكشرى الشهيرة بدمنهور وبه كميات من الكبدة والسجق واللحم المفروم بها تغير فى الخواص الطبيعية ومجهولة المصدر.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.