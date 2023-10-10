اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 10 أكتوبر 2023 12:56 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار المحافظات

ضبط طن أرز أبيض غير صالح للاستهلاك الآدمى قبل بيعه فى أسواق البحيرة

الثلاثاء، 10 أكتوبر 2023 11:55 ص
ضبط طن أرز أبيض غير صالح للاستهلاك الآدمى قبل بيعه فى أسواق البحيرة محافظة البحيرة
البحيرة - ناصر جودة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

شنت مديرية الصحة بالبحيرة ،حملات تفتيشية بالتنسيق مع مكتب مراقبة الأغذية بمركزى كفر الدوار ودمنهور، وذلك لمواجهة بيع السلع الغذائية المنتهية الصلاحية. 

 

أسفرت تلك الحملات فى كفر الدوار عن ضبط " 65 طبق كبده مجمده - 20 طبق سجق مجمد - 10 طبق لحوم مفرومة مجمدة - 20عبوه مربى - 48 عبوة مرقه دجاج وكميات زيتون" جميعها منتهية الصلاحية حسب تواريخ الإنتاج المدون على العبوات.

 

كما قام مكتب مراقبة الأغذية بالإدارة الصحية بدمنهور بحملة تفيشية أسفرت عن ضبط 25 شيكارة أرز أبيض بإجمالى وزن طن أرز مجهول المصدر ويحتوى على حشرات حيه  بداخل أحد مراكز التعبئة.

 

وضبط أحد أماكن تجهيز الكشرى غير المرخص والتابع لأحد مطاعم الكشرى الشهيرة بدمنهور وبه كميات من الكبدة والسجق واللحم المفروم بها تغير فى الخواص الطبيعية ومجهولة المصدر.

 

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.


حملات رقابية

صحة البحيرة

أرز غير صالح دمنهور

كفر الدوار



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة