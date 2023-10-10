اليوم السابع
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ضبط صاحب سلسلة صيدليات هارب من تنفيذ 197 سنة حبس فى الدقى

الثلاثاء، 10 أكتوبر 2023 10:44 ص
ضبط صاحب سلسلة صيدليات هارب من تنفيذ 197 سنة حبس فى الدقى ضبط متهم - أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي

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ألقت أجهزة الأمن القبض على صاحب سلسلة صيدليات ومحلات تجارية، مطلوب التنفيذ عليه في 109 أحكام قضائية، بمنطقة الدقي، وأحيل إلى النيابة المختصة للتحقيق.

فى إطار مواصلة جهود أجهزة وزارة الداخلية المستمرة لملاحقة وضبط المحكوم عليهم الهاربين .. فقد تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة من ضبط (صاحب سلسلة صيدليات ومحلات تجارية) حال تواجده بدائرة قسم شرطة الدقى، والمطلوب التنفيذ عليه فى عدد 109 حكم حبس جزئى "شيكات"، بإجمالى مدد حبس بلغت 197 سنة وكفالات مالية.

بمواجهته أقر بالأحكام الصادرة ضده، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.

 


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ضبط صاحب صيدليات

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