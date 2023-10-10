ضبط سيارة محملة بـ43 ألف عبوة سجائر قبل بيعها فى السوق السوداء بالبحيرة

البحيرة - ناصر جودة

أكدت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، تكثيف الحملات الرقابية والتموينية والمتابعة الميدانية المستمرة على المخابز والأسواق والمحلات والمصانع غير المرخصة لضبط الأسواق والتأكد من جودة السلع وصلاحيتها للإستهلاك الآدمى.

وفى هذا السياق شنت مديرية التموين بالبحيرة حملات مكثفة على الأسواق لمواجهة بيع السلع المدعمة والمنتهية الصلاحية والمجهولة المصدر.

وأسفرت الحملات بمركزى حوش عيسى وإيتاى البارود عن ضبط سيارة محملة بـ 43000 علبة سجائر قبل بيعهم بالسوق السوداء و182 كيس مقرمشات منتهى الصلاحية.

كما تم ضبط 150 لتر سولار تم تجميعهم داخل أحد محطات الوقود و3 مخابز لإنتاجها خبز ناقص الوزن ومخبزين لإنتاجهم خبز غير مطابق للمواصفات كماتم تحرير 12 محضرا لعدم الإعلان عن الأسعار.

وفى مركزى دمنهور وكفر الدوار تم ضبط مخبز تصرف فى 17 شيكارة دقيق بلدى مدعم ومحلين جزارة لعرضهم للبيع لحوم ذُبحت خارج المجازر الحكومية و7محلات لبيعهم سجائر بأزيد من السعر الرسمى ومحلين آخرين لعدم الإعلان عن الأسعار.

كما تم تحرير 3 محاضر تجميع سلع تموينيه مدعمه بهدف الاتجار بهم بالسوق السوداء.

وفى حملة مماثلة بمركزى كوم حمادة وأبو حمص تم ضبط 21 مخبزا لإنتاجها خبز ناقص الوزن و7مخابز قاموا بانتاج خبز غير مطابق للمواصفات.

وفى مدينة النوبارية تم ضبط 2500 كيلو جرام نشا داخل أحد مصانع الألبان منتهى الصلاحية.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.