ضبط المتهم بالتعدى على سائق توك توك لسرقته فى الإسكندرية

محمود عبد الراضى - أحمد إسماعيل

نجحت الاجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية فى كشف ملابسات واقعة التعدى على سائق مركبة "توك توك" بسلاح أبيض وإحداث إصابته وسرقة المركبة منه وضبط مرتكب الواقعة

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة محرم بك بمديرية أمن الإسكندرية بإصابة (طالب - مقيم بدائرة قسم شرطة الدخيلة) بجروح متفرقة بالجسم.

بالفحص تبين قيام (أحد أقارب المصاب - مقيم بدائرة قسم شرطة الدخيلة) بالتعدى عليه بالضرب باستخدام سلاح أبيض أثناء إستقلالهما دراجة نارية "توك توك" قيادة المُصاب فأحدث ما به من إصابات وإستولى على المركبة كرهاً عنه ولاذ بالهرب.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام تم ضبطه وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة وتم بإرشاده ضبط (مركبة "التوك توك" المستولى عليها - الأداة المستخدمة فى إرتكاب الواقعة "مطواة")، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.