اليوم السابع
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الثلاثاء، 10 أكتوبر 2023 07:02 م
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صيانة المسطحات الخضراء وإصلاح كسر بماسورة مياه عكرة بالإسماعيلية

الثلاثاء، 10 أكتوبر 2023 06:49 م
صيانة المسطحات الخضراء وإصلاح كسر بماسورة مياه عكرة بالإسماعيلية صيانة المسطحات الخضراء
الإسماعيلية السيد فلاح - صبري غانم

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تابع جهاز التطوير والتجميل بمحافظة الإسماعيلية، أعماله في صيانة المسطحات الخضراء وميادين محافظة الإسماعيلية، حيث قام فريق عمل الجهاز بإصلاح كسر بماسورة مياه عكرة ومحبس 2 بوصة، بالجزيرة الوسطى بالشيخ زايد والشارع التجاري؛ وذلك لمواصلة الري بانتظام.
 
كما قام فريق عمل آخر، بمواصلة أعماله بشارع محمد علي وأم كلثوم بحي أول مدينة الإسماعيلية، حيث تم قص وتهذيب النخيل المُعمِّر لإعطائه الشكل الجمالي.
علاوة على قص وتهذيب الأشجار والنخيل بشارع صبرى مبدى والشارع التجاري بحي ثالث مدينة الإسماعيلية.
 
جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات الأجهزة التنفيذية بمحافظ الإسماعيلية، بضرورة الاهتمام بالحدائق المفتوحة والمتنزهات العامة والميادين الرئيسية بالمحافظة.
 
إصلاح كسر بماسورة مياه (1)
إصلاح كسر بماسورة مياه

 

إصلاح كسر بماسورة مياه (2)
إصلاح كسر بماسورة مياه 
 
صيانة المسطحات الخضراء
صيانة المسطحات الخضراء

 


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