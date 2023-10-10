صورة اليوم.. رحلات البالون الطائر تحقق أعلى معدلاتها خلال شهر أكتوبر في الأقصر

الأقصر – أحمد مرعى

مع دخول شهر أكتوبر الجارى بدأ الإقبال على رحلات البالون الطائر فى البر الغربى بمحافظة الأقصر، بالتزايد بشكل ملحوظ مع ارتفاع معدلات الزيارات السياحية والحجوزات المميزة قبل دخول الموسم السياحى الشتوى، حيث تم فتح الباب أمام الشركات لخروج 4 و6 رحلات يومياً مما أدى لزيادة الرحلات لتصل لمعدل غير مسبوق بخروج أكثر من 70 رحلة يومياً خلال الأيام الماضية.

ويشهد أرض مطار رحلات البالون الطائر بمحافظة الأقصر، على مدار أكتوبر الجارى، تحليق الرحلات بصورة مميزة فجراً، وذلك تحت إشراف اللواء عمرو عاطف مدير أرض مطار البالون بالأقصر، حيث تحصل الشركات فجراً على إشارة البدء بالتجهيز من الشركة المصرية للمطارات ويتم بدء ملء البالونات بالهواء البارد ثم الهواء الساخن، ويتم عمل فحص شامل من المصرية للمطارات لكل بالونة والتأكيد على إجراءات السلامة المهنية والسلامة الشخصية للسياح.

وتعتبر تلك الرحلات واحدة من أهم المتعة للسياح من حول العالم، حيث إنه لا يزور سائح مصر والأقصر إلا ويستمتع بتلك الرحلة الرائعة، حيث إنه أهم ما يميز رحلة البالون الطائر هي إنها مغامرة تصلح لأى فرد من العائلة أياً كان عمره، وهي ليست خطرة مثل بقية الألعاب الأخرى مثل السكاي دايفنج أو القفز من الجبال، فهناك أحجام مختلفة للمنطاد إما 800 وهى تأخذ 30 فرد أو 600 وتأخذ 30 فرد، ويمكن حجز بالون خاص لفردين أو أربعة أفراد فقط ويتم تقسيم الزوار حسب أحجامهم لكي لا يختل وزن البالون.

وخلال فترة الموسم الصيفى تخرج الشركات حوالى 3 لـ4 رحلات فى اليوم الواحد، أما مع دخول أيام فترة موسم الشتاء تصل لحوالي 6 رحلات للشركة الواحدة مع زيادة الإقبال، حيث تبدأ الشركات فى تجهيز بالوناتها قبل الفجر ويخرجها العمل من مخازن كل شركة، ويتحرك السياح من الفنادق الثابتة والعائمة حتى أرض مطار البالون، وتخرج الرحلة الأولى لكل شركة فى السادسة صباحاً وتستمر وقتها الطبيعة، والرحلة الثانية تخرج فى السابعة صباحاً وتعود البالونات من جديد لأرض المطار لتجهيزها، أما الرحلتين الثالثة والرابعة فتخرج من 8 صباحاً قبل سخونة الشمس فى السماء ليستمتع السياح بنسمات الهواء الباردة صباحاً.



البالونات الطائر تسحر قلوب السياح وسط تهافت كبير عليها



خروج رحلات البالون يومياً فى سماء غرب الأقصر