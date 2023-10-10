اليوم السابع
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"صحة دمياط" تعلن عن حاجتها للتعاقد مع سائقين.. تعرف على الشروط

الثلاثاء، 10 أكتوبر 2023 01:05 م
"صحة دمياط" تعلن عن حاجتها للتعاقد مع سائقين.. تعرف على الشروط الدكتورة منال عوض محافظ دمياط
دمياط معتز الشربيني

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اعلنت مديرية الشئون الصحية بدمياط بالتعاون مع قطاع تنظيم الاسرة بوزارة الصحة والسكان عن حاجتها للتعاقد مع سائقين للعمل على عربات تنظيم الأسرة المتنقلة.
 
الشروط:
 
بشترط فيمن يتقدم لشغل الوظيفة ما يلى:
١- ألا يزيد سن المتقدم عن ٤٥ سنة 
٢-الحصول على مؤهل متوسط على الأقل 
٣-أن يجتاز الاختبارات المقررة للتعاقد 
٤-يلتزم المتعاقد بالعمل بالادارة الصحية التى سيتم توزيعه بها 
٥- ان يكون محل الاقامة المثبت بالبطاقة الشخصية بمحافظة دمياط 
 
المستندات المطلوبة:
 
١-صورة شخصية حديثة 
٢-بطاقة الرقم القومى سارية 
٣-رخصة قيادة سارية درجة ثانية على الاقل 
٤-صحيفة الحالة الجنائية سارية موجهه للجهاز المركزي للتنظيم و الادارة أو وزارة الصحة و السكان 
٥-المؤهل الدراسى
٦-الموقف من الخدمة العسكرية 
 
يتم تقديم المستندات داخل مظروف بمقر إدارة الإعلام والتربية السكانية بمبنى القومسيون القديم خلف مستشفى الحميات، وذلك خلال موعد أقصاه اسبوعين من تاريخ الإعلان.

 


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