"صحة دمياط" تعلن عن حاجتها للتعاقد مع سائقين.. تعرف على الشروط

اعلنت مديرية الشئون الصحية بدمياط بالتعاون مع قطاع تنظيم الاسرة بوزارة الصحة والسكان عن حاجتها للتعاقد مع سائقين للعمل على عربات تنظيم الأسرة المتنقلة.

الشروط:

بشترط فيمن يتقدم لشغل الوظيفة ما يلى:

١- ألا يزيد سن المتقدم عن ٤٥ سنة

٢-الحصول على مؤهل متوسط على الأقل

٣-أن يجتاز الاختبارات المقررة للتعاقد

٤-يلتزم المتعاقد بالعمل بالادارة الصحية التى سيتم توزيعه بها

٥- ان يكون محل الاقامة المثبت بالبطاقة الشخصية بمحافظة دمياط

المستندات المطلوبة:

١-صورة شخصية حديثة

٢-بطاقة الرقم القومى سارية

٣-رخصة قيادة سارية درجة ثانية على الاقل

٤-صحيفة الحالة الجنائية سارية موجهه للجهاز المركزي للتنظيم و الادارة أو وزارة الصحة و السكان

٥-المؤهل الدراسى

٦-الموقف من الخدمة العسكرية

يتم تقديم المستندات داخل مظروف بمقر إدارة الإعلام والتربية السكانية بمبنى القومسيون القديم خلف مستشفى الحميات، وذلك خلال موعد أقصاه اسبوعين من تاريخ الإعلان.