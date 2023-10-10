اليوم السابع
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صحة المنيا تواصل تنظيم القافلة الطبية مجانا لأهالى قرية أحمد يونس ضمن "حياة كريمة"

الثلاثاء، 10 أكتوبر 2023 04:00 ص
صحة المنيا تواصل تنظيم القافلة الطبية مجانا لأهالى قرية أحمد يونس ضمن "حياة كريمة" قافلة طبية - أرشيفية
المنيا - حسن عبد الغفار

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تواصل مديرية الصحة بالمنيا، تنظيم قافلة طبية علاجية بقرية أحمد يونس بمركز مغاغة، والتى بدأت أمس الإثنين وتستمر اليوم، لتقديم الخدمات الطبية وصرف العلاج بالمجان للمواطنين، ضمن أعمال المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، تنفيذا لتوجيهات اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا بالوصول إلى المناطق والقرى الأكثر احتياجا.

من جانبه، أوضح الدكتور محمد حسنين، وكيل وزارة الصحة بالمنيا، إن القافلة تضم العديد من التخصصات منها (الأطفال - الباطنة -الجراحة - الأسنان - الجلدية - القلب والصدر -الرمد- الأنف والأذن)، بواسطة نخبة من الأطباء المتخصصين، بالإضافة إلى تقديم الخدمات الطبية من إجراء الفحوصات وصرف العلاج للمواطنين بالمجان وتحويل الحالات التى تحتاج لاستكمال العلاج للمستشفيات.

وأشار وكيل وزارة الصحة بالمنيا، إلى أن هذه القوافل الطبية تأتى ضمن الجهود التى تبذلها وزارة الصحة لتوفير الرعاية الصحية للمواطنين بجميع مراكز المحافظة.


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