اليوم السابع
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شكرى يطلع وزير خارجية إيران على جهود مصر من أجل خفض التصعيد في غزة

الثلاثاء، 10 أكتوبر 2023 07:04 م
شكرى يطلع وزير خارجية إيران على جهود مصر من أجل خفض التصعيد في غزة اتصال هاتفي بين الوزير سامح شكري ونظيره الإيراني
كتب: أحمد جمعة

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تلقى وزير الخارجية سامح شكري اتصالاً يوم الثلاثاء، من الدكتور حسين أمير عبد اللهيان وزير خارجية إيران، حيث تمَّ مناقشة التطورات الخاصة بالتصعيد الإسرائيلي/الفلسطيني الجاري، والقصف الإسرائيلي العنيف الذي يتعرض له قطاع غزة على مدار الأيام الماضية، وما نجم عن تلك المواجهات من تعريض حياة مئات المدنيين للمخاطر، فضلاً عما تحمله من تهديدات على أمن واستقرار المنطقة.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم الخارجية، أن سامح شكري أعرب عن قلق مصر البالغ نتيجة استمرار المواجهات العسكرية وحِدتها، لاسيما القصف الإسرائيلي واسع النطاق ضد أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، محيطاً نظيره الإيراني بالجهود التي تبذلها مصر من أجل خفض التصعيد، وتحقيق التهدئة المنشودة، فضلاً عن الجهود المصرية الحثيثة لإيصال المساعدات الإنسانية والإغاثية عبر معبر رفح رغم القصف الإسرائيلي لمناطق على الجانب الفلسطيني منه. كما حذر وزير الخارجية من توسيع رقعة الصراع الجاري بشكل يهدد استقرار المنطقة وأمن وسلامة شعوبها.

ومن جانبه، فقد أعرب وزير خارجية إيران عن تقدير بلاده للجهود التي تبذلها مصر، خاصة في دعم القضية الفلسطينية وتقديم المساعدات الإنسانية إلى الشعب الفلسطيني.


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الاحتلال الإسرائيلي

دعم مصر للقضيه الفلسطينيه

حسين أمير عبد اللهيان



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