شباب ورياضة الأقصر تدعم الأطفال بتدريبات مشروع الموهبة الحركية.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

تشهد مديرية الشباب والرياضة بمحافظة الأقصر، دعم كبير للأطفال عبر فعاليات تدريبات المشروع القومى للموهبة الحركية داخل نادى المدينة المنورة، لإعداد بطل أوليمبى فى الألعاب الرياضية المختلفة، وذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والمستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر.

ويقول صلاح رشوان مدير عام مديرية الشباب والرياضة بالأقصر، إن المشروع القومي للموهبة الحركية يحظى باهتمام كبير ومتابعة مستمرة لجميع مراحل المشروع من الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، وذلك باعتبار المشروع نواة للانتقاء المبكر لإعداد بطل أوليمبى فى الألعاب الرياضية المختلفة، والذي يتم تنفيذه بنادي المدينة المنورة بالأقصر بالشكل العلمي وتحقيق رؤية الوزارة، وتبدأ المرحلة السنية للمشروع من مواليد 1 يوليو 2015 وحتى 30 يونيو 2016، وينقسم المشروع إلى مرحلتين، الأولى هى مرحلة "التهيئة الحركية" والثانية مرحلة "التأسيس للنشاط التخصصى"، ويؤهل المشروع الأطفال لمرحلة البطولة من خلال صقلهم بالمهارات الحركية الأساسية لجميع الألعاب الرياضية.

ويضيف صلاح رشوان، لـ"اليوم السابع"، إنه تتركز رؤية "المشروع القومى للموهبة الحركية" فى إعداد جيل من الأبطال الرياضيين في سن مبكر تدعيماً للمنتخبات القومية، وذلك كمرحلة تمهيدية قبل المشروع القومي للموهبة والبطل الأولمبي للوصول لمنصات التتويج الأولمبية، ويخضع المشروع لإشراف لجنة علمية متخصصة تضم علماء وخبراء من المتخصصين في علوم الرياضة المختلفة لضمان سير المشروع بشكل علمي وتحقيق أهدافه واستدامته، حيث يتم تنفيذ المشروع تحت إشراف الدكتور محمد عبدالوهاب وكيل المديرية للرياضة، وصلاح عز مدير إدارة الرياضة، وممدوح عمر بكري مشرف المشروع، وتدريب الكابتن شيماء عبد الحاكم والكابتن إيناس والكابتن محمد السيد.

وأكد مدير عام مديرية الشباب والرياضة بالأقصر، على استمرار إجراء اختبارات وقياسات تتبعية للوقوف على مستوى الأطفال ومدى التقدم وتنفيذ البرنامج الزمني والفني للمشروع، بالإضافة إلى المتابعة الإدارية، وإجراء إختبارات قياس للطول والوزن وقياس للسرعة والرشاقة والمرونة والتوازن والتوافق والقوة العضلية.



تدريبات المشروع القومي للموهبة الحركية بالأقصر



جانب من تدريبات المشروع القومي للموهبة الحركية بالأقصر



دعم الأطفال بتدريبات المشروع القومي للموهبة الحركية



شباب ورياضة الأقصر تدعم الأطفال بتدريبات مكثفة