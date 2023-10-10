اليوم السابع
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سقوط مستريح الهواتف المحمولة بسوهاج لقيامه بالنصب على المواطنين

الثلاثاء، 10 أكتوبر 2023 11:06 ص
سقوط مستريح الهواتف المحمولة بسوهاج لقيامه بالنصب على المواطنين هواتف - أرشيفية
محمود عبد الراضى - أحمد إسماعيل

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نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج من القبض على تاجر لقيامه بالنصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم بزعم توظيفها لهم مقابل أرباح.

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من (عدد 10 مواطنين - مقيمين بمحافظة سوهاج) بتضررهم من (أحد الأشخاص"له معلومات جنائية" – مقيم بسوهاج) لقيامه بتلقى مبالغ مالية منهم بزعم توظيفها وإستثمارها لهم فى مجال تجارة الهواتف المحمولة مقابل أرباح متفق عليها فيما بينهم ،  إلا أنه لم يلتزم بما وعد به ورفض رد المبالغ المالية المستولى عليها.

بالفحص وإجراء التحريات تبين قيام المذكور بالإستيلاء على مبلغ (1,755,000 مليون جنيه) مـن المبلغين وتوقف عـن سـداد أصـول تلك المبالغ والأرباح المتفق عليها.عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه ، وبمواجهته أقر بممارسته ذلك النشاط الإجرامى على النحو المُشار إليه، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

 

 


مستريح الهواتف

جرائم النصب

اخبار الحوادث

وزارة الداخلية



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