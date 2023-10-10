سفير فلسطين بإسبانيا: الشعب الفلسطينى يعيش مجازر مستمرة والحرب لن تكون قصيرة

انتقد حسنى عبد الواحد، سفير فلسطين لدى إسبانيا، فى مقابلة أجرتها معه صحيفة بوبليكو الإسبانية، "المعايير المزدوجة" التى تتبعها الولايات المتحدة وأوروبا.

وقال السفير الفلسطيني: "لا يوجد فلسطينى لا يعرف ماذا يعنى الاحتلال الإسرائيلى، لقد ولدت ثلاثة أو أربعة أجيال تحت الاحتلال الإسرائيلى، فى فلسطين أو خارج فلسطين إنهم أجيال اتسمت بالاحتلال وتبعاته ولا يختار المرء مكان ولادته، ولا جنسيته، ولا عرقه الذى ينتمى إليه، ولا عائلته، ولكن بمجرد ولادتنا فإننا جميعًا نتعرف على أنفسنا. لقد طُردت عائلتى، مثلها مثل أسر ثلاثة أرباع الشعب الفلسطينى، من منزلها فى عام 1948 على يد إسرائيل، ولهذا السبب ولدنا فى مخيمات اللاجئين.

وأضاف أن فى مخيم اللاجئين، تكون الظروف المعيشية دون مستوى البشر، وكل شيء نادر والشيء الوحيد الذى يزخر به هو الفقر. نحن نتاج هذا الواقع، والعالم يقيس بمعايير مختلفة ويطبق معايير مختلفة فى مواقف مماثلة، وهذا جزء من التناقض والنفاق لدى المجتمع الدولى وأصدقائنا فى الغرب.

وتوقع السفير الفلسطينى أن الحرب لن تكون قصيرة، وذلك نتيجة الصورة التى خلقتها إسرائيل وتوفير أوروبا والولايات المتحدة الحماية لها، وقال :" هذا يعود أيضًا إلى تحريض الولايات المتحدة وأوروبا على إسرائيل للتطرف فى سياساتها، مشيرا إلى أن فلسطين تعيش مجازر مستمرة.

وردا على الوضع فى غزة فى الوقت الحالى، قال السفير الفلسطينى لدى إسبانيا "قد تفاجأت العديد من وسائل الإعلام والعديد من السياسيين "بهجوم الفصائل الفلسطينية" لأنه إذا هاجمت إسرائيل أو قصفت، فهذا أمر طبيعى، وهذا ليس خبرًا. لقد توقف موت الفلسطينيين عن أن يكون خبرًا منذ زمن طويل، والآن أصبح الأمر خبرا لأنه يؤثر على إسرائيل، ومرة أخرى، نقع فى تناقض أصدقائنا الغربيين. أن فلسطين ترزح تحت الاحتلال الإسرائيلى منذ 75 عاما والعالم يتقبلها.

ويخضع قطاع غزة لحصار صارم بحرًا وجوًا وأرضًا منذ 17 عامًا، حيث لا يُسمح لأى شيء على الإطلاق أو لأى شخص بالدخول إليه دون موافقة إسرائيل، يبدو أن أصدقائنا الأوروبيين وأمريكا الشمالية يأملون ألا يقوم الشعب الفلسطينى بأى رد فعل، وعندما يردون، فإنهم يدينون رد الفعل لدرجة أن الرئيس الأمريكى جو بايدن أعطى تعليمات والبنتاجون أعطى أوامر لحاملة الطائرات يو إس إس جيرالد، فورد للحشد باتجاه منطقتنا خوفًا على إسرائيل. لقد أقنعونا بأن إسرائيل قوة عسكرية عظمى تمتلك جيشًا لا يقهر، جيشًا تكنولوجيًا وتجسسيًا واستخباراتيًا وعسكريًا.

وانتقد السفير الفلسطينى، موقف الولايات المتحدة وأوروبا الدائم، قائلا أن "إلقاء اللوم على العرب فى التخلى عن الفلسطينيين وتقديم الأمر كما لو كان مشكلة عربية مشتركة، لا أستطيع أن أقبله إنها مشكلة إنسانية، إنها مشكلة سياسية ويجب أن تشمل الجميع، وخاصة أولئك الذين يحكمون هذا العالم والذين يعتقدون أنهم أسياد ها الكوكب".

وعن موقف الحكومة الإسبانية قال: "لا أستطيع الحكم على سياسة الدولة الإسبانية. إسبانيا بلد صديق ولدينا علاقات نطمح دائما إلى تعزيزها. آمل أن تتذكر ليس إسبانيا فقط بل كل الدول عندما تحكم على ما يحدث فى منطقتنا، أن هناك احتلالًا إسرائيليًا لفلسطين وأن لكل فعل رد فعل.