اليوم السابع
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رئيس وزراء اسكتلندا: والدا زوجتى "عالقان" فى قطاع غزة تحت الحصار

الثلاثاء، 10 أكتوبر 2023 10:13 ص
رئيس وزراء اسكتلندا: والدا زوجتى "عالقان" فى قطاع غزة تحت الحصار حمزة يوسف - رئيس وزراء اسكتلندا
كتبت ريم عبد الحميد

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أعلن وزير اسكتلندا الأول (رئيس الوزراء) حمزة يوسف، أن أصهاره محاصرين فى غزة بحسب ما ذكرت "بى بى سى".

وقال حمزة يوسف إن والدى زوجته، اللذين يعيشان فى دندى، كانا قد سافرا إلى غزة لرؤية والدة والدها المريضة. وقد طلب منهم الإسرئيليون الخروج لكن يوسف قال أنهما لم يجدا سبيلا للخروج ولم تتمكن وزارة الخارجية البريطانية من ضمان المرور الآمن.

وقال يوسف إنه وزوجته يشعران بقلق شديد من أنهما  لن ينجوا، فى ظل القصف الإسرائيلي العنيف على قطاع عزة.

وكان والدا نادية النكلة، زوجة رئيس الوزراء الإسكتلندى، قد سافرا إلى غزة قبل أسبوع، وكان هناك عندما شنت فصائل المقاومة الفلسطينية هجوما المباغت على إسرائيل والذى أسفر حتى الآن عن مقتل  أكثر من 900 إسرائيلى وأسر نحو 150.

وقال يوسف إن صهره ماجد النكلة وزوجته إليزابيث كان يزوران والدته البالغة من العمر 92 عاما عندما وقعت الأحداث.

وفى مارس الماضى، دخل حمزة يوسف التاريخ بعد أن أصبح أول مسلم يقود حزب كبير فى اسكتلندا وأول مسلم ومهاجر من أقلية عرقية يقود حكومة فى دولة أوروبية. وتولى يوسف الذى هاجر أجداه إلى جلاسكو من باكستان قبل 60 عاما رئاسة حكومة اسكتلندا خلفا لنيكولا ستورجين التي استقالت بعد ثمانية أعوام فى الحكم.

 

 

 

 


رئيس وزراء اسكتلندا

حمزة يوسف

غزة

القصف الاسرائيلى لغزة



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