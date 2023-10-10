اليوم السابع
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الثلاثاء، 10 أكتوبر 2023 07:33 ص
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رئيس كولومبيا يشبه تصريحات جالانت بخطاب النازيين

الثلاثاء، 10 أكتوبر 2023 07:00 ص
رئيس كولومبيا يشبه تصريحات جالانت بخطاب النازيين رئيس كولومبيا
أحمد علوى

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شبه الرئيس الكولومبي جوستافو بترو تصريحات وزير الدفاع الإسرائيلي يواف جالانت بخطاب النازيين عن اليهود في عهد الحرب العالمية الثانية.

وقال بترو في مدونته، تعليقا على تصريحات الوزير الإسرائيلي، الاثنين: "هكذا تحدث النازيون عن اليهود، ولا يمكن للشعوب الديمقراطية أن تسمح للنازية بالعودة إلى السياسة الدولية".

وتابع قائلا إن "الإسرائيليين والفلسطينيين يعتبرون الناس الخاضعين للقانون الدولي. وإذا استمر خطاب الكراهية هذا، فإنه سيؤدي إلى الهولوكوست فقط".

وكان وزير الدفاع الإسرائيلي يواف جالانت قد أعلن في وقت سابق أن إسرائيل ستفرض حصارا كاملا على قطاع غزة، مضيفا أن إسرائيل تحارب "حيوانات بشرية".

 

 

 


رئيس كولومبيا

جالانت

النازيين

الدفاع الاسرائيلى



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