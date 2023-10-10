وقالت باربوسا، في تصريحات صحفية عقب اللقاء مع وزير الشؤن الخارجية المغربي ناصر بوريطة ، "بصفتي مبعوثة خاصة لرئيس جمهورية غينيا بيساو، فإنني أحمل رسالة إلى العاهل المغربي".



وأضافت أن "جمهورية غينيا بيساو تقيم روابط أخوية مع المغرب، وعلاقات دبلوماسية نسجت حتى قبل حصول بلادها على الاستقلال".



وأشارت إلى أن الملك الراحل محمد الخامس "كان من القادة الأوائل الذين قدموا دعما لكفاح بلادها من أجل الاستقلال.

وأعربت باربوسا عن امتنانها للشعب المغربي على دعمه المتواصل لغينيا بيساو.