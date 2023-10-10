رئيس جامعة كفر الشيخ: اتخاذ الإجراءات اللازمة للاستعداد لفصل الشتاء لجميع الكليات

عقد مجلس عمداء جامعة كفرالشيخ، برئاسة الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس الجامعة، اجتماعه الشهري، لمناقشة واستعراض المستجدات والموضوعات الشهرية المعروضة على المجلس، بحضور الدكتور محمد عبد العال، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور إسماعيل القن، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور أمانى شاكر، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور على صبري، أمين عام الجامعة، وعمداء الكليات.

قال الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس الجامعة، إن الجامعة تضع دائماً نصب أعينها مصلحة الطالب الجامعي، وتعمل جاهدة لتوفير ما يلزم من سبل الدعم والرعاية، وتسخير كافة الإمكانيات المتاحة لضمان تقديم أفضل الخدمات التعليمية للطلبة،وتوفير بيئة أكاديمية محفزة وداعمة للتميز والإبداع، والتزامها التام بتهيئة الأجواء الملائمة لمساعدة الطلبة على النجاح والتفوق، والاطمئنان على الانتهاء من توزيع المحاضرات وإعلان الجداول لكل الفرق الدراسية، وتوزيع الطلبة على الأقسام والشعب الدراسية، وتوفير كافة عناصر الجودة التي تتطلبها العملية التعليمية من وسائل تعليم لبدء الدراسة وانتظامها من اليوم الأول.

كما أكد رئيس جامعة كفر الشيخ، على اتخاذ الإجراءات اللازمة للاستعداد لفصل الشتاء لجميع كليات ووحدات الجامعة، والتأكيد على الانتهاء من كافة الترتيبات الخاصة بانتظام الدراسة والعملية التعليمية في العام الجامعي الجديد، والتي تشمل انتهاء أعمال الصيانة للمباني والمنشآت ومنظومة الكهرباء والصرف الصحى والحريق، وتجهيز المدرجات وقاعات المحاضرات والمعامل والمكتبات والعيادات الطبية بالكليات، ومتابعة النظافة الدورية داخل الحرم الجامعي، ووضع اللوحات الإرشادية، إلى جانب التنبيه بضرورة الالتزام الصارم بأعمال التأمين والحماية للحرم الجامعي وكافة منشآت الجامعة ومرافقها مع بدء الدراسة.

وأكد الدكتور عبد الرازق دسوقي، على تنفيذ كل ما ورد فى الكتاب الدوري الخاص بتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بإنشاء وحدات المراجعة الداخلية بوحدات الجهاز الإداري بالدولة، وتعزيز مبادئ الشفافية والنزاهة والمساءلة والمحاسبية.

كما استعرض مجلس عمداء جامعة كفر الشيخ، تصنيف التايمز العالمي لمؤسسات التعليم العالي لعام 2024 وحصد جامعة كفرالشيخ المركز 800-1000 والمركز الثاني على مستوى الجامعات المصرية، والمركز 410 في مجال البحث العلمي على مستوى العالم، والتأكيد على الاستمرار فى تميز الجامعة فى كافة المجالات والعمل على وصول الجامعة لأفضل المراكز المتقدمة فى كافة التصنيفات الدولية.

ووجه رئيس الجامعة، عمداء الكليات تنفيذ ندوات ثقافية وتوعوية تستهدف تنمية الوعي الطلابي ومحاربة المفاهيم والأفكار غير السوية، وتنفيذ الأنشطة الطلابية الفنية والرياضية التي تستهدف اكتشاف المواهب، والتأكيد على استمرارية الأنشطة الطلابية بمجالاتها المختلفة خلال العام الجامعي الجديد، والتي تساعد على إدماج الطاقات الإيجابية وتنمية المهارات الإبداعية، واستثمارها في تطوير السمات الشخصية وتعزيز الانتماء والهوية.

كما أكد مجلس عمداء جامعة كفرالشيخ، على حرص الجامعة في استمرار المشاركة الفعالة بالقوافل الطبية والتي لا تقتصر فقط على كونها طبية بل توعوية وخدمية تهدف إلى مشاركة مجتمعية فعالة، واستمرار متابعة نشاط قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ودوره في مجال محو الأمية وتعليم الكبار وكذلك، تنظيم وإطلاق القوافل التنموية الشاملة للقرى الأكثر احتياجا ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة، وتنظيم زيارات طلابية للمشروعات القومية الكبرى التي تنفذها الدولة بمختلف القطاعات للتعرف على حجم المشروعات التي يتم تنفيذها بمختلف أنحاء الجمهورية.

وأكد الدكتور عبد الرازق دسوقي، على جاهزية الكليات لزيارة لجان تقييم جائزة التميز الحكومي، وتوفير سبل الدعم الممكنة لسفراء التميز وفرق إدارة التميز الحكومي بالكليات للحصول على الملفات المطلوبة لتقدم الجامعة لجائزة التميز الحكومي وظهورها بالشكل المشرف بين الجامعات المصرية الحكومية، مؤكداً على جاهزية الكليات لإقامة الأسبوع البيئي المقرر انعقاده خلال الفترة من 5 ل 9 نوفمبر المقبل، وإقامة مسابقة أفضل كلية لتنفيذ نشاطات الأسبوع.