رئيس الوزراء يؤكد أهمية مبادرة خفض أسعار السلع الأساسية ويكلف بالمتابعة

كتبت هند مختار - تصوير سليمان العطيفى

تقدم الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، فى مستهل الاجتماع الأسبوعى للحكومة، الذى عُقد اليوم برئاسته، فى العاصمة الإدارية الجديدة، بالتهنئة لوزير الداخلية، ورجال الشرطة، بمناسبة تخريج دفعة جديدة من أبناء اكاديمية الشرطة، خلال الاحتفال الذى أقيم اليوم وشرفه بالحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، لافتا إلى أن هذه الدفعة تنضم إلى الأجيال السابقة من رجال الشرطة التى اخذت على عاتقها حماية وحفظ أمن الوطن الداخلى، مشيدًا بما تضمنه الاحتفال من أداء متميز لطلبة وخريجى الاكاديمية.

وخلال الاجتماع، أشار رئيس الوزراء إلى الإنجاز الطبى الذى حققته مصر فى مجال التعامل مع فيروس الالتهاب الكبدى "سي"، والذى توج بتسلم مصر لشهادة المستوى الذهبى على مسار القضاء على فيروس "سي" فى مصر، كأول دولة على مستوى العالم تحصل على هذه الشهادة، وذلك وفقا للمعايير المقررة فى هذا الصدد من قبل منظمة الصحة العالمية.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولى أن ما شهدناه من جهود خلال الفترة الماضية لتحويل مصر من دولة تسجل أعلى معدلات للإصابة بفيروس "سي" إلى دولة تحقق مستوى متميزا فى القضاء على هذا الفيروس، إنما يعكس إرادة مصر وقدرتها على تخطى الصعاب فى ظل مواجهة العديد من التحديات، وصولا لتحقيق أهدافها وطموحاتها.

من ناحية أخرى، أكد الدكتور مصطفى مدبولى، خلال الاجتماع، أهمية "مبادرة خفض أسعار عدد من السلع الأساسية" التى تم التوافق عليها بالتعاون والتنسيق مع الاتحاد العام للغرف التجارية، واتحاد الصناعات المصرية، ودورها فى توفير السلع الأساسية بنسب تخفيض فى أسعارها تتراوح من 15 إلى 25%، وذلك تلبية لاحتياجات ومتطلبات المواطنين من تلك السلع.

وأشار رئيس الوزراء إلى أننا نستهدف من خلال تطبيق مبادرة خفض أسعار السلع الأساسية، وما يتم اتخاذه من إجراءات، توفير السلع بكميات وأسعار مناسبة، وأن يشعر المواطن بذلك.

وفى هذا الصدد كلف مدبولى الوزراء المعنيين والمحافظين والجهات الرقابية بالمتابعة المستمرة والدورية لمختلف جوانب تنفيذ المبادرة، وبما يضمن نجاحها، ويسهم فى تخفيض أسعار السلع، وصولا لاستقرار الأسواق.

وجدد رئيس الوزراء، خلال حديثه، توجيه الشكر لمختلف الجهات من صناع وتجار وقطاع خاص وطنى، لمساهمتهم فى تفعيل مبادرة خفض أسعار السلع الأساسية، مؤكدًا استمرار الحكومة فى اتخاذ ما يلزم من إجراءات وخطوات من شأنها أن تدعم توفير السلع وخفض أسعارها.