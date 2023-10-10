رئيسة تايوان: نسعى إلى التعايش السلمى مع الصين

تايبيه (أ ش أ)

أكدت رئيسة تايوان تساى إنج وين، اليوم الثلاثاء، أن بلادها تسعى إلى التعايش السلمى مع الصين، من خلال تفاعل حر وغير مقيد.

وقالت تساي - في خطابها بمناسبة العيد الوطنى للبلاد، وفقا لقناة (تشانيل نيوز آشيا) في نشرتها الناطقة بالإنجليزية - إن قوة الدعم الدولي لتايوان وصلت إلى ذروة غير مسبوقة.. مضيفة "بكل ثقة، سنظهر للعالم أن الشعب التايواني كريم ومستقل وأنه سيظل شعبا ديمقراطيا وحرا لأجيال قادمة"، مشيرة إلى أنه من واجبها حماية سيادة تايوان واسلوب حياتها الديمقراطي الحر.

وأوضحت أن الخلافات بين تايوان والصين يجب أن تحل سلميا، وأن الحفاظ على الوضع الراهن يعد أمرا بالغ الأهمية لضمان السلام.

وتعتبر الصين تايوان جزءا لا يتجزأ من أراضيها وتؤكد أنها ستستعيد الجزيرة، وبالقوة إذا لزم الأمر .. وقد كثفت بكين في العام الماضي ضغوطها العسكرية والسياسية على تايوان كما زادت عدد الطائرات الحربية التي تنفّذ طلعات حول الجزيرة وتخترق أجواءها.