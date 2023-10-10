دير مارجرجس بجبل الرزيقات يعلن استقبال الزوار يوميا خلال احتفالاته

الأقصر – أحمد مرعى

أعلن دير الشهيد العظيم مار جرجس بجبل الرزيقات بمدينة أرمنت غرب محافظة الأقصر، عن استقبال الزوار يومياً خلال فترة احتفالاته بعيد تكريس أول كنيسة باسم الشهيد مارجرجس بمدينة اللد بفلسطين، وذلك في الفترة من 10 نوفمبر المقبل حتى 16 نوفمبر لعام 2023، من الساعة 6 صباحاً، وحتى الساعة 12 بعد منتصف الليل، وإلغاء المبيت اليومي بالدير وإلغاء جميع أنواع التخييم داخل وخارج الدير والسماح بالزيارة اليومية أثناء فترة الاحتفال.

وتحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بذكرى تكريس أول كنيسة باسم الشهيد مار جرجس في مدينة اللد بفلسطين، حيث تبدأ الكنيسة القبطية الأرثوذكسية وتحديداً دير مار جرجس بجبل الرزيقات في محافظة الأقصر، في الـ10 من شهر نوفمبر المقبل، للاحتفال السنوي للدير، وذلك بمناسبة ذكرى تكريس أول كنيسة باسم الشهيد القديس مار جرجس في مدينة اللد بفلسطين.

ويستمر الاحتفال بدير مارجرجس في جبل الرزيقات بمحافظة الأقصر لمدة 6 أيام، على أن تبدأ من يوم 10 من شهر نوفمبر حتى 16 من الشهر نفسه، حيث أن الاحتفال الرسمي بذكرى الشهيد مارجرجس فى دير الرزيقات، يوافق من الأول إلى السابع من شهر هاتور، وهي المناسبة التي توافق ذكرى تكريس أول كنيسة باسم الشهيد العظيم مارجرجس فى مدينة"اللد" بفلسطين، لكن المئات من الأسر تسافر قبل هذا الموعد للإقامة بالدير على مساحة تزيد على 60 فدانا بداخل خيام أقيمت خصيصا لهذا الغرض بخلاف المنطقة المحيطة التى تكتظ بالآلاف من الزوار مع اقتراب الليلة الختامية، يشار الى أن تاريخ بناء دير مارجرجس بالرزيقات يعود إلى الفترة ما بين عامي 1850 إلى 1870 ميلادية وفى بعض الروايات الأخرى إلى ما قبل عام 1896 فى عهد الأنبا مرقس أسقف كرسى إسنا فى ذلك الوقت وورد ذكره فى كتابى تحفة السائلين ودليل المتحف القبطي.