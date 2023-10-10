دراسة: زيادة خطر الإصابة بأمراض المناعة الذاتية بعد كورونا

كتبت فاطمة خليل

كشفت دراسة جديدة نُشرت في مجلة "JAMA" الأمريكية عن زيادة خطر الإصابة باضطرابات المناعة الذاتية المتعددة والالتهابات الذاتية في النسيج الضام بعد الإصابة بفيروس كورونا وبعضها يرتبط بحدة المرض، لكن التطعيم يقلل من المخاطر، بحسب ما نشر موقع cidrap.

وقام الباحثون بتحليل البيانات من خدمة التأمين الصحي الوطنية لكورونا التابعة للوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها بشأن مرضى كورونا من أكتوبر 2020 إلى ديسمبر 2021 وتتكون مجموعة المراقبة من أشخاص غير مصابين تم تحديدهم من خلال هيئة التأمين في كوريا.

وكان متوسط عمر 354.527 مريضًا بكورونا هو 52 عامًا، و50.5% منهم من النساء، ومن بين مجموعة التحكم البالغ عددها 6,134,940، كان متوسط العمر 52.1 عامًا، و50.1% من النساء.

وكان متوسط وقت المتابعة لكورونا والمجموعات الضابطة 120 و121 يومًا على التوالي.

وكتب مؤلفو الدراسة: "تم اقتراح ارتباطات محتملة لكورونا بأمراض المناعة الذاتية، لأنه يبدو أن فيروس كورونا يزعج القدرة على التحمل الذاتي ويثير تفاعلات المناعة الذاتية عبر التفاعل المتبادل الذي قد يؤدي إلى تطور أمراض المناعة الذاتية".

المشاركون الذين تم تطعيمهم أقل عرضة للخطر



كان لدى مرضى كورونا مخاطر أعلى بكثير للإصابة بالثعلبة البقعية، والثعلبة والتهاب الأوعية الدموية المرتبط بالأجسام المضادة السيتوبلازمية ومرض كرون والساركويد.

وارتبطت مخاطر الثعلبة الشاملة، والصدفية، والبهاق، والتهاب الأوعية الدموية، ومرض كرون، والتهاب القولون التقرحي، والتهاب المفاصل الروماتويدي، ومرض لا يزال يصيب البالغين، ومتلازمة سجوجرن، والتهاب الفقار ، والساركويد، بزيادة شدة كورونا.