دراسة: تقلبات النوم على مدار الأسبوع قد يجعلك تتقدم في السن بشكل أسرع

كتبت إيناس البنا

هل تبقى مستيقظًا لوقت متأخر من أجل الامتحان، وبالمقابل تنام ساعات كثيرة في عطلات نهاية الأسبوع بعد أسبوع عمل مرهق، الآن قد ترغب في إعادة التفكير في عاداتك، حيث أظهرت دراسة جديدة أن تقلب النوم قد يجعلك تتقدم في السن بشكل أسرع .

وقام الباحثون في جامعة أوغوستا في ولاية جورجيا الأمريكية، بتحليل بيانات أكثر من 6000 شخص بالغ شاركوا في المسح الوطني لفحص الصحة والتغذية في الولايات المتحدة بين عامي 2011 و2014.

وباستخدام مراقبة النشاط البدني وتقييم الشيخوخة البيولوجية المفهرسة من خلال مجموعة من العلامات السريرية، لاحظ الفريق أن الاختلافات الأكبر في دورة النوم والاستيقاظ، مثل البقاء مستيقظًا لوقت متأخر في عطلات نهاية الأسبوع، كانت مرتبطة بشيخوخة بيولوجية أكثر تسارعًا.

ووجدت الدراسة، التي نشرت في مجلة " Sleep Health "، أن الأشخاص الذين لديهم جدول نوم مرن كان عمرهم البيولوجي المرتبط بالشيخوخة أكبر بحوالي 9 أشهر من الأشخاص الذين ينامون بشكل ثابت.

وقال أستاذ علم الأوبئة الوراثية والباحث الرئيسي في الدراسة: "خلال دراستنا وجدنا أن النوم الأطول في عطلة نهاية الأسبوع يرتبط بتسارع الشيخوخة البيولوجية" .

لسوء الحظ، هذه ليست المرة الأولى التي يكشف فيها العلم عن قلة النوم في عطلة نهاية الأسبوع والمشاكل الصحية، فقد ربطت دراسات سابقة اضطراب الرحلات الجوية الطويلة وقلة النوم مع ضعف الأداء المعرفي والسمنة والسكري وارتفاع ضغط الدم واضطرابات المزاج، لكن السبب الدقيق وراء هذه النتائج السلبية ليس واضحًا تمامًا، السبب الأكثر ترجيحًا هو اضطراب إيقاع الساعة البيولوجية الداخلي لدينا.

قال الباحثين إن الأشخاص الذين يغيرون دورة نومهم واستيقاظهم بشكل متكرر قد يواجهون اختلالًا بين التوقيت البيولوجي الداخلي بالجسم والتوقيت الخارجي، وقد يكون اضطراب الساعة البيولوجية هو الآلية الأساسية التي تربط الانحرافات اليومية في النوم والشيخوخة البيولوجية".

وقد أظهرت الدراسات السابقة حول النوم أن النوم الجيد له فوائد عديدة بما في ذلك تقوية جهاز المناعة لدى الشخص، وتقليل خطر الإصابة بأمراض القلب وتقليل التوتر.

ولكن وفقا للمعاهد الوطنية للصحة ، فإن النوم أكثر في أيام العطلات قد يكون علامة على أنك لا تحصل على قسط كاف من النوم بشكل عام، حيث يحتاج البالغين إلى 7 ساعات أو أكثر من النوم الجيد كل ليلة.