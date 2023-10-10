دراسة تحدد فحوصات طبية ضرورية قبل سن الأربعين

كتبت رانيا عامر

كشفت دراسة حديثة عن ضرورة قيام الأشخاص المقبلين على سن الأربعين عاما على إجراء مجموعة من الفحوصات الطبية المهمة من أجل الحفاظ على صحتهم العامة، وإذا كانوا يعانوا من بعض الأمراض مثل السرطان وضغط الدم التي لا تظهر أعراضها إلا في مرحلة متأخرة من المرض، فإنهم عند اجراء التحاليل والفحوصات الطبية يستطيعوا الكشف المبكر عن الإصابة بتلك الأمراض الخطيرة، وذلك وفقا لما نشره موقع express البريطانى .





ومن جانبه وشدد الدكتور صني جوتلا الطبيب المتخصص في Medichecks على جميع الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 40 عامًا بالبدء في توثيق إحصائياتهم الصحية ، موضحا أن الفحص الصحي التابع لهيئة الخدمات الصحية الوطنية ، المتاح لمن تتراوح أعمارهم بين 40 إلى 74 عاما، يحدد الأشخاص الأكثر عرضة للإصابة بأمراض القلب والسكري والسكتة الدماغية ، إلا أن هناك فحوصات أخرى يجب إجراؤها قبل هذا العمر.

وأشار الطبيب الى أن سرطان الجلد الآن يعد أكثر أنواع السرطان شيوعًا في المملكة المتحدة، مع استمرار ارتفاع الحالات ، مشيرا الى ان التشخيص المبكر هو المفتاح، خاصة عند حدوث اى تغيرات جلدية .

وأوصى الطبيب الشباب بإجراء اختبار دم للحديد، والذي يمكن أن يكشف عن فقر الدم الناجم عن نقص الحديد، مما تؤدى المضاعفات بالشخص الى حالة التعب وضيق التنفس وشحوب الجلد ، مؤكد انه يعاني خمسة ملايين شخص في إنجلترا وحدها من ضغط دم.

وأشار الطبيب ان بعض عوامل نمط الحياة يمكن أن تزيد من خطر ارتفاع نسبة الكوليسترول، على سبيل المثال تناول الكثير من الأطعمة الدهنية والتدخين، تزيد من خطر الإصابة بنقص فيتامين ب 12.

وفى ذات السياق اوضحت الهيئة الخدمات الصحية الوطنية، انه يعاني أكثر من اثنين من كل خمسة أشخاص من ارتفاع نسبة الكوليسترول، مما يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية.ويجب على الأشخاص الذين يكتشفون أن لديهم مستويات مرتفعة من الكوليسترول التوقف عن تناول الكحول والتوقف عن التدخين وممارسة التمارين الرياضية لمدة 150 دقيقة على الأقل أسبوعيا.و

خمسة فحوصات صحية:

سرطان الجلد

فحص الدم الحديد

الكولسترول

اختبار الدم الغذائي

ضغط الدم.