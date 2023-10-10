دبلوماسى روسى: ندرس إمكانية إجلاء مواطنينا من قطاع غزة

وقال فيكتوروف - فى تصريحات نقلتها وكالة أنباء (تاس) الروسية -: "نعمل بشكل مبدئى على إمكانية إجلاء المواطنين الروس من قطاع غزة، ونحن نعمل بطريقة أولية بحتة، مع الأخذ فى الاعتبار جميع الظروف".

وأضاف: "إذا تعلق الأمر بإجراءات حقيقية، فسيكون الأمر يتعلق بخروجهم من أراضى قطاع غزة وإرسالهم إلى دولة ثالثة، حيث سيتم إرسال الطائرات الروسية المناسبة" مشيرا إلى أنه لا يستبعد إمكانية تنظيم رحلات جوية خارجية من (تل أبيب) إلى روسيا، مؤكدا أن لديه معلومات أنه بالإضافة إلى شركة الطيران الإسرائيلية القائمة التي تسيّر رحلات جوية بانتظام بين (موسكو) و(تل أبيب) تدرس شركات أجنبية أخرى استئناف الرحلات الجوية .

وفي السياق نفسه، قال السفير الروسي لدى إسرائيل إنه "تم التأكد من معلومات حول مقتل مواطن روسي في قصف خلال الصراع بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي" مشيرا إلى أن المواطن الروسي كان شاب يحمل الجنسيتين الروسية والإسرائيلية.

وأوضح أن الجانب الروسي يقوم في الوقت الحالي بالوقوف على كافة ملابسات الحادث ويحاول الاتصال بذوي القتيل؛ لمساعدتهم إذا لزم الأمر .

وأضاف السفير الروسي أنه "بالإضافة إلى ذلك، لدينا 9 نداءات من مواطنين لا يستطيعون الاتصال بأقاربهم"، لافتا إلى أن السلطات الإسرائيلية تعمل على تحديد مكان وجودهم".

وفي وقت سابق، طالبت وزارة الخارجية الروسية الروس بالامتناع عن زيارة إسرائيل والأراضي الفلسطينية، ونصحت المواطنين هناك بتوخي الحذر والبقاء على اتصال مع البعثات الدبلوماسية الروسية.

وأشارت الوزارة - في بيان اليوم الثلاثاء، إلى أن وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، شدد - خلال اتصال هاتفي - مع نظيره الإماراتي عبد الله بن زايد آل نهيان، على ضرورة وقف العمليات القتالية واطلاق سراح الرهائن المدنيين وتجنب شن هجمات ضد المدنيين من قبل الجانبين.