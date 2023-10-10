حملة مواطن تعلن إطلاق مبادرة سيدات مصر في الخارج لدعم ترشح الرئيس السيسي

كتب محمود راغب - مصطفى جابر - تصوير أحمد معروف

أعلنت الدكتورة رحاب أبو غزالة أمينة المرأة في الاتحاد العالمي للمواطن المصري في الخارج، إطلاق مبادرة سيدات مصر في الخارج لدعم ترشح الرئيس عبد الفتاح السيسي لولاية جديدة، وذلك بالتنسيق مع نصر مطر منسق حملة مواطن لدعم مصر بالخارج .

وأضافت أمينة المرأة في الاتحاد العالمي للمواطن المصري في الخارج ، إن ذلك ياتى نتيجة لمشاركة عدد كبير من ناشطات المجتمع المصري المدني في الخارج في حملة مواطن لدعم مصر، واستمرار لدعمهن منذ اللحظة الأولى التي نادت فيها سيدات مصر بضرورة ترشح الرئيس عبد الفتاح السيسي لرئاسة مصر لإنقاذها من براثن الجماعة الإرهابية، وهو النداء الذي لباه الرئيس، ومنذ تلك اللحظة وسيدات مصر يقفن صفا واحدا خلف الرئيس في كل المواقف الصعبة، ويدعمن قراراته مهما كانت من أجل رفعة ونهضة مصر لتظل المرأة المصرية هي عمود خيمة الوطن، وهي الداعم الأول لبناء دولة مصرية حديثة.

وأشارت إلى أن المرأة المصرية تعيش عصرها الذهبى بفضل الرئيس السيسى وما منحه للمرأة من مكتسبات بدأت من الدستور .

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفى الأول، لحملة مواطن لدعم مصر، للإعلان عن دور الحملة وخطتها لدعم الرئيس السيسى بالانتخابات الرئاسية المقبلة ، والإعلان عن تدشين أكبر حملة لدعم الوطن في تاريخ الجاليات المصرية من سيدات مصر في الخارج، دعما وتأييدا للرئيس عبد الفتاح السيسي الذي نزولا على رغبة ملايين الشعب المصري سيخوض الانتخابات الرئاسية المقبلة.

ويأتى المؤتمر الصحفى بحضور محمد فاروق الرئيس والمنسق العام لحملة مواطن لدعم مصر ، ونصر مطر منسق المصريين بالخارج ، والمهندس عزيز أباظة عضو الهيئة العليا ومنسق محافظة الشرقية ، والمهندس الحسينى الكارم المنسق المساعد.

كما يشارك فى المؤتمر الصحفى ، المهندس سامح عواد عضو الهيئة العليا - رئيس لجنة الإسكان بالحملة، الكاتب الصحفي محمد سويد عضو الهيئة العليا للحملة، ومحمد الحسيني منسق ذوي الهمم، والانبا كيرلس ممثل الكنيسة بحملة مواطن ، والدكتور عرفة رجب ممثلا عن الأزهر ، وعبد الوهاب محمد أبو يوسف عضو الهيئة العليا للحملة والقبائل والعائلات ، ومحمد فوزى عضو الهيئة العليا ، والدكتورة رحاب أبو غزالة أمينة المرأة في الاتحاد العالمي للمواطن المصري في الخارج ، ومجدى داود منسق عام مواطن بالجمهورية ، ووحيد عبد الفتاح خلوى منسق عام القليوبية .

كما يشارك فى المؤتمر اللواء محمد الشهاوي ، و عزة فتحي عضو الهيئة العليا ومسؤول ملف أسر الشهداء ، واللواء أمين راضي الرئيس السابق لجهاز حماية المستهلك، وإيرين هنري منسق الكوادر النسائية الشبابية، والنائب خالد سيف عضو الهيئة العليا للحملة .