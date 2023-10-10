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حملة المرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسي تبرز رؤيته عن مستقبل مصر.. فيديو

الثلاثاء، 10 أكتوبر 2023 10:37 ص
حملة المرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسي تبرز رؤيته عن مستقبل مصر.. فيديو الحمله الرسميه للمرشح عبد الفتاح السيسي
كتب محمد الجالى - هند مختار

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أبرزت الحملة الرسمية للمرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسي، جزء من كلمة سابقة له عن الأمل والعمل، ورؤيته القوية والملهمة لمستقبل مصر.
 
 
وقالت الحملة عبر صفحتها الرسمية "إن نبتة الأمل تزدهر دائما بالعمل.".. هذه كلمات المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، التي تجسد رؤيته القوية والملهمة لمستقبل مصرنا الغالية، فعندما نركز على العمل ونكرس جهودنا في بناء وتطوير وطننا، فإننا نغرس بذور الأمل والتقدم ونرى ثمارها تزدهر.
 
وتابعت الحملة: " دعونا نجتمع كمصريين، ونعمل معًا بتفانٍ واجتهاد، لتحقيق أهدافنا وأحلامنا المشتركة، لمستقبل افضل لنا ولأبنائنا.
 

الانتخابات الرئاسية

حملات ومؤتمرات

السيسي

المرشح عبد الفتاح السيسي



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