حملات نظافة وإزالة إشغالات من أجل الاستعداد لموسم الشتاء بمراكز كفر الشيخ

كفر الشيخ- محمد سليمان

شهدت مدن ومراكز محافظة كفر الشيخ ، حملات نظافة وإزالة إشغالات وتعديات على الأراضي الزراعية، وتطهير بيارات الصرف الصحي، وصفايات الأمطار، استعدادا لموسم الشتاء، وتمهيد الطرق، وزراعة الأشجار، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

وتابع اللواء عمرو الفداوي، رئيس مركز ومدينة بلطيم، تسليك بيارات وبلوعات الصرف الصحى بشارع جمال عبدالناصر، والصيانة الوقائية من تطهير المطابق الرئيسية والفرعية، والمرور على شبكات الصرف الصحى، فضلاً عن متابعة كافة الشوارع المنطقة قبل موسم فصل الشتاء، إضافة لمتابعة أعمال النظافة، ورفع المتولد اليومى.

وتابع المهندس حسن موافي، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، أعمال الحملة التموينية اليوم الموسعة بمركز ومدينة كفر الشيخ، بإشراف ومتابعة نواب رئيس المدينة لشئون القرى، ورؤساء قرى مركز كفر الشيخ، وممثلي مديرية الطب البيطري، وحماية المستهلك، والتموين، ورخص المحلات، للمرور على محلات السوبر ماركت، ومحلات المواد الغذائية، والأسماك، والمطاعم، بنطاق مدينة كفر الشيخ، وأسفرت نتائج الحملة التموينية الموسعة على تحرير عدد ٥ محاضر، بحي شرق وغرب كفر الشيخ، وتم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

وتابع أيمن إبراهيم خلف الله، رئيس مركز ومدينة سيدى سالم، حملة لإزالة الإشغالات بشوارع المدينة، وتحقيق الانضباط والسيولة المرورية، ومصادرة جميع الإشغالات المخالفة، وتطبيق القانون وعمل محاضر للمخالفين من أصحاب المحلات.

وتابع اللواء خالد محمد كشك رئيس مركز ومدينة قلين، رفع المخلفات من أماكن تجمعها على مستوى المركز، وتكثيف حملات النظافة، ومسح وتمهيد الشوارع الرئيسية، والمداخل والمخارج، بالإضافة إلى تسخير كافة الإمكانيات للارتقاء وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتوفير بيئة نظيفة لهم ومتابعة مسح وتمهيد الشوارع الرئيسية والمداخل والمخارج.

وتابع أحمد عيسى، رئيس مركز ومدينة الرياض، حملات النظافة والتجميل، وزراعة الأشجار وريها، بمدخل المدينة، ورفع كفاءة طريق الرياض كفر الشيخ.

وتابع سليم محمد أبو شريف، رئيس مدينة برج البرلس، أعمال مسح وتمهيد حرم الطريق الموازي، لرافد الطريق الدولي الساحلي والمنطقة المحيطة بالنصب التذكاري، وحرم أرض الجونة والشوارع الرئيسية، وإزالة الحشائش والأعشاب ورفع مخلفات الأتربة والرمال بجانب البلدورات، ورفع وإزالة المخلفات والقمامة من الشوارع والميادين العامة، ومتابعة مسح وتمهيد، وتجريف حرم رافد الطريق الدولي.

وتابع سليم التصدي لحالة تعدي على الأرض الزراعيه التابعه لجمعيه العجوزين على مساحة 175 متر وتمت الإزالة وإعادة الأرض لأصلها وتسليمها لجهة الولاية واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالف.

وتابع اللواء علاء محمد يوسف، رئيس مدينة دسوق، الحملات المكثفة للنظافة والتجميل، ورفع تراكمات القمامة، وتحسين الخدمات والمرافق، بأحياء مدينة دسوق بالإضافة إلى المداومة على رى وتهذيب وتقليم الأشجار، وقص النجيل على جانبي الطر، والميادين العامة، إضافة لرفع كفاءة خطوط وغرف الصرف الصحي وصفايات، وتطهير خطوط الصرف الصحى والمحطات وصفايات الأمطار، ومراجعة أغطية البيارات، وتغير التالف منها.