حملات مكثفة لتحسين المشهد العام وإظهار الشكل الجمالى لمدينة الفيوم.. صور

نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفيوم، حملات نظافة مكثفة بالشوارع الرئيسية والفرعية للمدينة، حيث شملت الحملات رفع وإزالة كافة التراكمات من الأتربة والمخلفات واستكمال أعمال قص وتهذيب وتقليم الأشجار بالشوارع الرئيسية والجزر الوسطى بالمدينة، ورفع ناتج تهذيب الأشجار أولا بأول، ونظافة وغسل الميادين العامة والأرصفة ودهان البلدورات بشوارع المدينة والقري.

وقام مراد مسعود رئيس المركز بمتابعة الأعمال اليومية لمنظومة النظافة بفترتيها الصباحية والمسائية، وأعمال رفع القمامة والمخلفات من الشوارع الرئيسية والفرعية بالمدينة والقرى أولا بأول لمنع تراكم القمامة وحفاظا على سلامة المواطنين

وقال مسعود، إن الحملات مستمرة بشكل يومى لتحسين المشهد العام وإظهار الشكل الجمالى لمدينة الفيوم، مؤكدا أن الدكتور أحمد الأنصارى محافظ الفيوم وجه بضرورة الاهتمام بالشكل الجمالى للمدينة، ومنع تراكم القمامة والأتربة وإزالتها أولا بأول، بالإضافة إلى الاهتمام بأعمال تقليم الأشجار بالميادين والجزر الوسطى بالشوارع لتظهر بالمظهر الجمالى والحضارى الذى يليق بالمدينة.