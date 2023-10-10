حملات لضبط الأسعار وخطوط ساخنة لتلقى شكاوى الغلاء والغش بالوادى الجديد

أعلن اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، عن تنفيذ حملات رقابية مشددة لضبط أسعار السلع فى الأسواق وحصر السلع الأساسية بفروع الشركة المصرية بالمراكز والمنافذ التابعة للوحدات القروية، والإعلان بشكل واضح عن الأسعار، وعرض السلع التموينية بكافة المنافذ الثابتة والمتنقلة التابعة لكافة الجمعيات والمبادرات والعمل على انتظام المنافذ الحكومية أمام الجمهور طوال اليوم وذلك لتخفيف العبء عن كاهل الأسر الواحاتية، وذلك بالتنسيق مع مديرية التموين والغرفة التجارية، حيث يتم توفير احتياجات المواطنين بالجودة والمواصفات المطلوبة.

ومن جانبه أعلن فرع جهاز حماية المستهلك بمحافظة الوادى الجديد برئاسة الدكتورة سلوى مصطفى عن تنفيذ حملات تفتيش بالتنسيق والاشتراك مع مديرية التموين والتجارة الداخلية وذلك للاطمئنان على جودة المنتج المعروض والتأكد من مدى مطابقته للمواصفات والالتزام بظافة المعروض والإعلان عن الأسعار وكذلك الحفاظ على الدعم المقدم للمواطنين.

وناشد المكتب الإقليمى لحماية المستهلك بالمحافظة المواطنين الإبلاغ عن أى مخالفات أو احتكار أو غش تجارى وذلك بمقر المكتب الإقليمى وفروع مكتب حماية المستهلك بالوحدات المحلية بالمراكز، وحث المواطنين فى حالة وجود شكوى التوجه لمقر الجهاز بالخارجة أو تقديم الشكوى من خلال إحدى الطرق الآتية :

الخط الساخن 19588 من أى رقم أرضي

واتساب 01577779999

تطبيق الهاتف المحمول الخاص بجهاز حماية المستهلك