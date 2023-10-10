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حفل تخرج دفعة جديدة من أكاديمية الشرطة يشهد ظهور سيارات جديدة للاقتحام

الثلاثاء، 10 أكتوبر 2023 11:12 ص
حفل تخرج دفعة جديدة من أكاديمية الشرطة يشهد ظهور سيارات جديدة للاقتحام حفل تخرج كلية الشرطة
كتب محمود عبد الراضى - محمد عبد العظيم

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شهد حفل تخريج دفعة جديدة من أكاديمية الشرطة، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، ظهور سيارات جديدة تستخدمها أجهزة وزارة الداخلية في الاقتحام والتعامل الأمني مع مختلف القضايا، مثل مدرعة كاملة التدريع وغيرها بما يدعم عمليات الاقتحام والسيطرة. 

وتعد أكاديمية الشرطة المصرية صرحا علميا أمنيا شامخا حملت على مر التاريخ مشعل العلم فى خدمة الأمن، فهى ملحمة الوطنية ومصنع الرجال، والمتتبع لتاريخ أكاديمية الشرطة يكتشف أنها لم تتوقف عن الوفاء برسالتها فى إعداد وتأهيل رجال الشرطة المؤهلين على أعلى مستوى تعليميًا وتدريبيًا وبحثيًا، فهى من أقدم أكبر أكاديميات الشرطة فى العالم، وهى الأولى على المستوى الإقليمي صاحبة الريادة والمكانة على كافة المستويات والأصعدة الوطنية والإقليمية والدولية.

وصاغت كلية الشرطة خطط وبرامج العمل مستهدفة غاية أساسية وهي إعداد خريج متكامل يلقي رضا كل من يتعامل معه مستلهمة من متطلبات الجودة الشاملة سبيلاً ومعياراً وتحدياً وضرورة أملتها طبيعة الحياة المعاصرة، ويمكن بلورة أهداف كلية الشرطة التعليميـة في تطوير الخدمة التعليمية المقدمة للطلاب

وتسعى أكاديمية الشرطة إلى تحقيق الجودة فى كافة العمليات والبرامج المنفذة، وإنشاء نظام فعّال يرتقى بالعمليـة التعليمية والتدريبية والانضباطية والبدنية، ويصل بها للريادة وتبوء مكانة علمية وتدريبية مرموقة بين الكيانات المُماثلة على الصعيد الإقليمي والدولي، من خلال توفير بيئة تعلُّم فعّالة تضمن تحقيق جودة المنتج الأمني، على نحو يحقق التميز لخريجيها فى المستوى العلمي والمعرفي والمهارى والبدني.

 


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