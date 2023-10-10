حفظ السلام تعزز تواجدها لحماية المدنيين من الجماعات المسلحة فى الكونغو

كتبت : هند المغربي

عززت قوات حفظ السلام من تواجدها في كيفو في الكونغو الديمقراطية لحماية المدنيين المحاصرين في الاشتباكات الواقعة بين الجماعات المسلحة.

ولفت المتحدث الأممي إلي أنه أجبر القتال بين هذه الجماعات عشرات الآلاف من الأشخاص على الفرار من منازلهم حيث لجأ ما يقرب من 2000 شخص إلى قاعدة بعثة الأمم المتحدة في كيتشانجا، كما لجأ 18000 رجل وامرأة وطفل إلى محيط القاعدة.

ومن جانبه قال مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية إن الاشتباكات في إقليم ماسيسي في شمال كيفو أدت منذ الأول من أكتوبر إلى نزوح نحو 85 ألف شخص وبذلك يصل إجمالي عدد النازحين في المنطقة إلى أكثر من مليوني شخص.

وأضاف أنه نتيجة للاشتباكات، تم تقييد حركة المرور على الطرق بين جوما وكيتشانجا. وقد علق العديد من منظمات المجال الإنساني تحركاتهم إلى كيتشانجا والمناطق المحيطة بها، نتيجة للقتال.