حضور مرتفع لطلاب الثانوية العامة بمجموعات الدعم المدرسى.. صور

كتب محمود طه حسين

شهدت مجموعات الدعم المدرسى، حضورا مرتفعا للطلاب بالثانوية العامة فى مدارس مختلفة، وأعلنت المدارس توفير أفضل واكفأ المعلمين للعمل بالمجموعات فى إطار تشجيع وجذب الطلاب، وأيضا تنفيذا لخطة وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى فى تخفيف الأعباء عن كاهل أولياء الأمور.

وشددت الوزارة على منح الطالب حرية اختيار المعلم الذى يرغب فى الحصول على مجموع لديه، كنا منحت المدارس حق الاستعانة بمن ترى من خارج المنظومة بعد التأكد من بعض الضوابط التى تؤهله للعمل بمجموعات الدعم المدرسى.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد، حيث بدأ العام الدراسى يوم السبت الموافق 30 سبتمبر 2023، إلى السبت 8 يونيو 2024، لجميع المراحل التعليمية المختلفة للمدارس الحكومية، والرسمية، والرسمية للغات، والخاصة والخاصة لغات، على أن تبدأ أجازة نصف العام الدراسي يوم 27 يناير 2024.

كما أعلنت الوزارة أنه سيتم السماح للمدارس الدولية الراغبة في بدء الدراسة مبكرا بداية الأسبوع الأخير من شهر أغسطس الجاري، وذلك بعد التقدم بطلب لوزارة التربية والتعليم لأخذ الموافقة اللازمة.

وأوضحت الخريطة الزمنية للعام الدراسي أن عدد الأسابيع للعام الدراسي 35 أسبوعا علي النحو التالي، يبدأ الفصل الدراسي الأول 30 سبتمبر الجارى إلى الخميس 25 يناير 2024.